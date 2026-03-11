Rekabet Kurumu, bağımsız denetim ve mali müşavirlik sektöründe faaliyet gösteren şirketler ile bu şirketlerin bağlı olduğu meslek kuruluşları hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Soruşturma kapsamında “Büyük Dörtlü” olarak bilinen Deloitte, PwC, EY ve KPMG’nin Türkiye temsilcilikleri de yer alıyor.

HİZMET FİYATLARINI BİRLİKTE Mİ BELİRLİYORLAR?

Yatırımcıların, kredi verenlerin ve kamu otoritelerinin sağlıklı karar alabilmesi için kritik olan "şeffaf ve güvenilir bilgi" akışını sağlayan bu sektörde; şirketlerin ve meslek odalarının hizmet fiyatlarını birlikte belirleyip belirlemedikleri ile iş gücü piyasasında rekabeti kısıtlayıcı anlaşmalar yapıp yapmadıkları inceleniyor.

Yapılan açıklamada hizmet fiyatlarının ve müşteri portföyünün rekabete aykırı uygulamalarla paylaşılıp paylaşılmadığı, sektöre girişleri zorlaştırıcı veya rekabeti bozucu kararlar alınıp alınmadığı ve çalışan haklarını ve ücretlerini olumsuz yönde etkileyen bilgi değişimlerinin incelendiği ifade edildi.

Rekabet Kurumu, hem hizmet alanların, hem de bu sektöre emek veren çalışanların haklarını korumak adına kapsamlı bir soruşturma süreci başlattığını belirtti.

Soruşturma açılan 65 teşebbüs şöyle:

Anıl Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ,

ANY Partners Bağımsız Denetim AŞ,

BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık AŞ, BDO Denet Yeminli Mali Müşavirlik AŞ, BDO Ankara Yeminli Mali Müşavirlik AŞ, BDO İzmir Yeminli Mali Müşavirlik AŞ, BDO Akın ve Demirel Yeminli Mali Müşavirlik AŞ, BDO Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ, BDO Yayıncılık AŞ, BDO Turizm Danışmanlığı AŞ,

Consulta Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik AŞ,

Denge Ankara Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik AŞ, Denge Ankara Yeminli Mali Müşavirlik AŞ, Denge Bursa Yeminli Mali Müşavirlik AŞ, Denge Gaziantep Yeminli Mali Müşavirlik AŞ, Denge Ankara Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik AŞ, Denge Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ, Denge Ege Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ, Denge Yönetim ve Kurumsal Finansman AŞ,

DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ, DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ, DTT Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ, Deloitte Danışmanlık AŞ, DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri AŞ, DRT Yönetim Hizmetleri AŞ, Deloitte Eğitim Hizmetleri AŞ,

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ, Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ, Bey Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ, Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık AŞ,

HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim AŞ, HSY Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik AŞ, HSY Yeminli Mali Müşavirlik AŞ, Crowe Olgu Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik AŞ, Troy Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ltd. Şti., Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik AŞ, HSY Yayıncılık ve Eğitim AŞ,

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ, KPMG Yeminli Mali Müşavirlik AŞ, KPMG Yönetim Danışmanlığı AŞ,

PKF Aday Bağımsız Denetim AŞ, PKF İstanbul Yeminli Müşavirlik AŞ, PKF Ankara Yeminli Mali Müşavirlik AŞ, PKF İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik AŞ, PKF İnsan Kaynakları ve Bordrolama Danışmanlık Hizmetleri AŞ, PKF İstanbul Yönetim Danışmanlığı AŞ, PKF İstanbul Kurumsal Strateji ve Finansal Danışmanlık AŞ, PKF İstanbul Teşvik Hizmetleri ve Danışmanlık AŞ, PKF Risk Yönetimi Sürdürülebilirlik ve Danışmanlık Hizmetleri AŞ, PKF Progroup Kurumsal Yönetim Danışmanlığı AŞ,

Reanda Aren Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ,

RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim AŞ, RSM Turkey Yeminli Mali Müşavirlik AŞ, RSM Turkey Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik AŞ, RSM Turkey Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ, RSM Turkey Kurumsal Danışmanlık AŞ,

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ve Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği