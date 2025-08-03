CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de hedef aldığı Fidan’ın, “Terörsüz Türkiye” sürecindeki kritik rolü nedeniyle bu saldırıların arttığı değerlendiriliyor. TGRT Haber hafta sonu spikeri Ferhat Ünlü, Fidan’ın neden hedef alındığını detaylarıyla aktardı.

Türkiye’nin iç ve dış politikadaki başarılı duruşu bazı çevrelerde rahatsızlık yaratırken, bu sürecin merkezindeki isimlerden biri olan Hakan Fidan’a yönelik algı operasyonlarının hız kazandığı ifade ediliyor. Ünlü, Hakan Fidan’ın hem geçmişteki hem günümüzdeki konumunun, onu bazı odakların hedefi haline getirdiğini belirtti.

Hakan Fidan’ın 13 yıl boyunca MİT’i yönettiğini ve 2010 yılında müsteşarlık görevine getirildiğini hatırlatan Ünlü, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2012 yılında FETÖ’nün 7 Şubat operasyonu sırasında Fidan’a sahip çıktığını aktardı. İsrail basınının Fidan’a yönelik “İran’a yakın” şeklindeki iddiaları da gündeme getirdiğini ve bu söylemlerin dezenformasyon olduğunu vurguladı.

Orman yangınlarının da Fidan’a yönelik eleştirilerin gerekçesi yapılmaya çalışıldığı ifade edildi. Ferhat Ünlü, bu durumun güvenlik politikaları bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, yangınlar üzerinden bakanların hedef gösterilmesini “centilmence olmayan” bir tavır olarak nitelendirdi.

Geçtiğimiz günlerde Özgür Özel’in İsrail’e yaptırımlar konusunda Türkiye’yi eleştirmesi ve Fidan’a yönelik hakaret içeren sözleri hatırlatılırken, bu açıklamaların yalnızca siyasi değil, aynı zamanda güvenlik boyutlu bir yıpratma kampanyasının parçası olduğu öne sürüldü. Hakan Fidan’ın PYD ile yürütülen süreçlerde hem diplomatik hem sahadaki istihbarat yönüyle etkili rol oynadığı kaydedildi.

Hakan Fidan’ın daha önce arsenikli suikast girişimiyle karşı karşıya kaldığını açıkladığına da değinen Ünlü, Fidan’ın Orta Doğu, NATO ve Türk Devletleri Teşkilatı coğrafyasını çok iyi tanıyan biri olduğunu belirtti. Fergana Vadisi ve çevresindeki devletlerle kişisel ilişkileri olan Fidan’ın bölgesel etkisi dikkat çekiyor.

Ayrıca Fidan’ın “Dünya savaşı riski” açıklamasına da değinen Ünlü, bu söylemlerin uluslararası kamuoyunun da ilgisini çektiğini ve Fidan’ın güvenlik, diplomasi ve istihbarat alanlarında etkin bir figür olduğunu sözlerine ekledi.