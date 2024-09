Balıkesir’in Havran ilçesi, Sıradışı Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Sempozyumu’na ev sahipliği yaptı.

Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Sempozyumu 14-15 Eylül’de Havran ilçesinde Olive House ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Sempozyuma 70 kursiyer katıldı. Yerli, yabancı GETAT profesyonellerinin katılım sağladığı sempozyumda başarıları bilim adamları bilgi paylaşımında bulundu.

Seminere konuşmacı olarak katılan Dr. Amina Ather, deneyim ve bilgilerini katılımcılar ile paylaştı. Seminere Hindistan’dan katılan Dr. Amina Ather, “Ben burada yeni insanlarla tanışmak için toplandım. Benim için her insan bir kitap. Ben de kitapları okumayı seviyorum. Bizim bu sempozyomdaki toplanma amacımız fikirleri değişmek, tecrübeleri değiştirerek daha yeni bilgileri öğrenip bunu insanların kullanımına sunmak” dedi.

Seminer hakkında bilgi veren Uluslararası Geleneksel, Tamamlayıcı ve Entergratif Tıp Platformu (UGTET) Platformu Başkanı Ebru Karaaslan, “Amacımız yurt dışında geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında değerli bilim insanlarını Türkiye’ye getirmek ve onları Türkiye’deki geleneksel ve tamamlayıcı tıp doktorlarıyla birleştirmek. Burada kendi alanlarında fikir istişarelerinde bulunsun istiyoruz ve bunu Türkiye’nin her şehrinde yapmak istiyoruz. Bu amaçla yola çıktık. UGTET platformu olarak burayı tercih etmemizin sebebi Havran, Balıkesir dünyanın havası en kaliteli olan bir yer. Böyle geleneksel ve tamamlayıcı tıpta da her şehrimizin bir özelliğini de tanıtmak istiyoruz aynı zamanda. Doktorlarımızı da böyle kültür özelliği önemli olan şehirlerimize birleştirmek istiyoruz. Buraya geleneksel ve tamamlayıcı tıp doktorları geldi ve her biri yaklaşık 80 kişi geldi buraya sağ olsunlar. İşte Balıkesir’den, Bursa’dan, İstanbul’dan, Hollanda’dan gelen hekimlerimiz var bu arada. Tabii burada hem değerli hocalarımız, Türk hocalarımız birleştiği için aynı zamanda Hintli Doktorumuz Amina Ather, bilim insanı ve yine Prof. Dr. Christopher Roehrig için de geldiklerinden dolayı yurt dışından da gelenler var” dedi.