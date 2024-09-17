Kaza, gece saat 02.00 civarında Dikili-Çandarlı Yolu üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, motosikletiyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Dikili Meclis Üyesi Ata Uysal (22), motosikletle birlikte sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. Jandarma, yolda güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak bulunan Uysal, ambulansla Bergama Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç meclis üyesi Ata Uysal, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ata Uysal’ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. 22 yaşındaki genç meclis üyesinin vefatı, ailesi ve partisinde derin bir üzüntü yarattı.