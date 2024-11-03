Halk TV’den ayrılan gazeteci Şirin Payzın, yaklaşık dört yıl sonra yeniden T24 ailesine katıldı. Sosyal medya hesabından “Evime döndüm” ifadeleriyle yeni adresini açıklayan Payzın, ABD seçimlerini yerinde takip ederek T24 ekranlarında izleyicileriyle buluşacak.

'EVİME DÖNDÜM'

Payzın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Evime döndüm. ABD seçimlerini Washington’da izliyorum.. Başlıyoruz!" İfadelerine yer verdi.

ŞİRİN PAYZIN KİMDİR

1993’te Show TV’de Ankara muhabiri olarak mesleğe adım atan Şirin Payzın, ilerleyen yıllarda ATV ve CNN Türk gibi önemli medya kuruluşlarında çalıştı. Türkiye ve dünya siyasetinin önde gelen isimleriyle yaptığı özel röportajlarla adından sıkça söz ettirdi. Deneyimli gazeteci, NATO operasyonları, Kosova savaşı gibi sıcak gelişmeleri sahadan aktardı; Irak, İsrail, Filistin, Suriye ve İran gibi kritik bölgelerde muhabirlik yaparak önemli bir birikim kazandı.

Şirin Payzın, 1997 yılında Libya lideri Muammer Kaddafi ile yaptığı röportajla “Yılın Röportajı” ödülüne layık görüldü. Ayrıca, namus cinayetlerine dair hazırladığı “Hepsi Birer Güldünya” belgeseliyle 2004 yılında “Metin Göktepe Yılın Görüntülü Haber Ödülü”nü kazandı.