Sinema dünyasının naif hikayelerinden "Sırrını Biliyorum"un galası Bursa Downtown’da yoğun ilgi gördü. Birçok kişinin katılım sağladığı etkinlikte oyuncular soruları yanıtlarken, filme de ilgi yoğundu.

Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi Sinema Kino’da yoğun bir katılımla gala gecesi gerçekleştirildi. Filmin oyuncuları Timur Acar, Didem Balçın, Beren Gençalp, Eda Özerkan Kahraman Sivri, Mihriban Er, Alihan Türkdemir, Alper Atak ve Soner Türker adlı oyuncuların katıldığı gala gecesinde sinema severler, tebessüm ve gözyaşları arasında yoğun duygu geçişleriyle filmi izlediler. Yapımcılığını Trio Pictures / Ali Ertem ve Veysel Dalgıç’ın üstlendiği, Battal Karslıoğlu’nun yönettiği Sırrını Biliyorum’un senaryosunda, Battal Karslıoğlu ile Ebru Erdemoğlu’nun imzası bulunuyor. Sinema severler filmi 22 Mart’tan itibaren beyazperdede izleyebilecekler.

Filmin oyuncularından Didem Balçın, "Duygusal bir film seyredeceksiniz. Biz senaryosunu okuduğumuzda çok etkilendik. İnşallah perdeye de yansımıştır. Battal hocamız çok güzel çekti. Beren, güzel bir performans sergiledi. Burada olan olmayan bütün oyunculara da çok teşekkür ediyoruz. Artık bundan sonrası perdede o duygusallığı seyircimize de aktarabilecek miyiz? Onu umutla bekliyoruz. Heyecanlıyız" ifadelerini kullandı.

Diğer bir isim Beren Gençalp de, "Senaryo aşırı güzel. Çok duygusal ve aksiyon dolu bir film oldu. Aslında bir kız çocuğunun çaresizliğini de izlemiş olacaksınız. Umarım izlerken siz de bizim kadar duygusal ve mutlu olursunuz" diye konuştu.

Filmin yönetmeni Battal Karslıoğlu ise, "Orijinal bir senaryo. Kitap uyarlaması. Güzel bir film izleyeceksiniz. İnşallah bahtı açık olur. Orijinal bir hikaye. Ebru Erdemoğlu ile yazdık hikayeyi. Oyuncu arkadaşlarım çok sahiplendi ve çok isteyerek oynadı" dedi.