İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütünün metropol illerde etkinliğini arttırma amacı ile gerçekleştirdiği ’kent uzlaşısı’ faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde hakkında çıkarılan ardından teslim olmak suretiyle gözaltına alınan şüpheli Özdemir, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Şüpheli Özdemir, daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe ‘silahlı terör örgütüne yardım etmek’ suçundan tutuklandı.

Neden telefonu olmadan teslim olduğu soruldu

Şüpheli Özdemir’in savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Özdemir’e teslim olduğunda neden telefonsuz geldiği soruldu. Cevap olarak, "Telefonumu yaklaşık 1 haftadır kullanmıyorum. Telefonumda teknik bir arıza olduğundan kullanamadım. Yeni telefon aldım ancak son zamanlarda yaşanan olaylardan dolayı kullanamadım. Yeni aldığım telefon evimde yapılan arama neticesinde sıfır kutusunda el konuldu. Bundan dolayı şu anda telefonum yoktur" dedi.

Şüpheli Özdemir ifadesinde, Azad Barış ve Hunav Altun’u tanıyıp tanımadığına ilişkin soruya, "Azad Barış’ı HDP Genel Merkez Parti Meclis üyesiydi. Kendisini buradan tanırım. 2017-2019 yılları arasında HDP İstanbul İl Yönetimine girdim. Bu dönemde il yönetiminde olmam sebebi ile kendisinin de Eş Genel Başkan Yardımcısı olması sebebiyle Azad Barış ile daha sık görüştük. 2023 yılında da HDP’den ayrılarak istifa ettim. 2024 yılında da Cumhuriyet Halk Partisi’ne üye oldum. Bana düşünce merkezi kurma fikrini söylediğinde heyecanla karşıladım ve neden olmasın dedim. Bu konu ile ilgili aylarca konuştuk. Hunav Altun ise HDP Şişli İlçe yönetiminde bulunmaktaydı. Bu vasıta ile kendisini tanırım" cavebını verdi.

‘’Benim direkt olarak bildiğim husus İstanbul İttifakı’dır’’

Kent uzlaşısı hakkında direkt olarak herhangi bir bilgisinin olmadığını söyleyen Özdemir ifadesinde, "Yalnızca medyadan duyduğum kadarı ile Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP’nin belediye meclis üyelikleri hususunda gerçekleştirmiş oldukları ittifaktır ancak benim direkt olarak bildiğim husus İstanbul İttifakı’dır. Burada da zaten Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi yetkilidir. Ben bu kent uzlaşısı ittifakı ile belediye meclis üyesi olmadım. Resul Emrah Şahan ile de 2019 ya da 2020 yıllarından itibaren tanışırım. Bu tanışıklığımın sebebi Şahan’ın İstanbul Planlama Ajansı (İPA) başkanı olmasıdır. Specturum House isimli şirketi 2019 yılından itibaren kurma fikrimiz vardı ancak 2021 yılında tescil ettirdik. Bu şirketi Azad Barış ile birlikte kurduk. Ayrıca Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonraki kısmını biliyorum, daha öncesinde bir tanışıklığım bulunmamaktadır. Halen de herhangi bir tanışıklığım bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.