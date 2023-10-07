Şişli Mecidiyeköy’de 9 katlı iş merkezinin bodrum katında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Şişli Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi üzerinde, iş merkezi olarak kullanılan 9 katlı binanın bodrum katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, mesai saatleri nedeniyle kapalı olduğu öğrenilen iş merkezinin -2’nci katında bulunan kapıcı dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan binaya müdahalede bulundu. Bodrum katta dumandan etkilenen 1 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınırken, uzun süre soğutma çalışması ve duman tahliyesi yapıldı. Yangın nedeniyle Büyükdere Caddesi’nde trafik yoğunluğu oluştu.