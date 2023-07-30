İstanbul’un Şişli ilçesinde bariyerlere çarparak takla atan otomobil ters döndü. Kazayı otomobilde bulunan baba ile 2 oğlu hafif sıyrıklarla atlattı.

Hasret Caddesi’nde akşam saat 20.30 sıralarında baba ve 2 oğlunun bulunduğu 34 FAK 831 plakalı araç bariyerlere çarpıp ters döndü. Kazada otomobilin tekerlerinden birisinin yola fırladığı görüldü. Kazayı görenler polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Polis yolda güvenlik tedbirleri alırken, sağlık ekipleri kazazedelere tedbir olarak müdahalede bulundu. Araçta bulunan 3 kişinin kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı görüldü.