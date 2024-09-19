Şişli’de, 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı. Gaziler, Atatürk Evi Müzesi’nden Maçka Sanat Parkı’ndaki Atatürk Anıtı’na yürüyüş gerçekleştirdi.

19 Eylül Gaziler Günü, Şişli Kaymakamlığı tarafından düzenlenen törenle kutlandı. İlk olarak Şişli Halaskargazi Caddesi’nde bulunan Atatürk Evi Müzesi’nde düzenlenen törene, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Şişli İlçe Emniyet Müdürü Ali Kesikoğlu, muharip gaziler ve şehit yakınlarının yanı sıra ilçedeki bazı okullardan öğretmen ve öğrenciler de yer aldı. Atatürk Müzesi’ndeki Atatürk büstüne, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen tarafından çiçek bırakıldı. Başkan Şahan ve Kaymakam Ertürkmen daha sonra gazilerin gününü kutlayarak, hepsine çiçek verdiler.

Müzedeki programın ardından ortaokul öğrencilerinin bando takımı ve dev Türk bayrağının yer aldığı kortej halinde Halaskargazi Caddesi’nden Maçka Sanat Parkı’na yüründü. Kortej yürüyüşü, Şişlili vatandaşlar ve turistlerden yoğun ilgi gördü. Bazı vatandaşlar evlerinin balkonuna çıkarak korteji selamlarken bazıları da yol kenarından cep telefonlarıyla o anları kaydetti.

Maçka Sanat Parkı’ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Atatürk anıtına çelenk sunma töreni gerçekleşti.

“Gazilerimiz Türk milletinin kalbinde her daim özel bir yere sahip”

Atatürk Evi Müzesi’ndeki törende konuşan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, “Bu özel gün, ülkemizin her köşesinde, en zorlu şartlar altında dahi vatanını savunmak için canını ortaya koymuş gazilerimize olan minnettarlığımızın ve saygımızın bir ifadesidir. Gazilerimiz, Türk milletinin ortak hafızasında, kalbinde ve her daim özel bir yere sahip olacaktır” dedi.

“Tüm gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum”

Sosyal medya hesabından 19 Eylül Gaziler Günü’ne ilişkin yaptığı paylaşımda Başkan Şahan, “Bugün, ülkemizin bağımsızlığı ve egemenliği uğruna mücadele eden tüm gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e Mareşal rütbesi ve Gazili ünvanı verilişinin yıl dönümü olan Gaziler Günü’nde ülkemizin bütünlüğü, güvenliği ve huzuru için canlarını ortaya koymuş tüm gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

“Cesaret ve yiğitlik şanlı Türk tarihimizde mevcuttur”

Çelenk sunma töreninde söz alan Kıbrıs gazisi Mehmet Sadık Salman ise, “Bizim muhtaç olduğumuz kudret, damarlarımızdaki asil kanda, cesaret ve yiğitlik ise şanlı Türk tarihimizde mevcuttur” şeklinde konuştu.