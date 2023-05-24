Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg’a Şişli’de vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Togg ile vatandaşları selamlayan AK Parti Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu, “Sıramız gelirse bizim de olacak. Çok güzel ve rahat. Herkes bir Togg sahibi olmak istiyor” dedi.

28 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için çalışmalarını sürdüren AK Parti İstanbul 2’nci Bölge Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu, Şişli’de Togg ile vatandaşları selamladı. Vatandaşlar Togg’a yoğun ilgi gösterip, araca binerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Togg’un direksiyonuna geçerek Şişli’yi mahalle mahalle dolaşan Sıvacıoğlu, 28 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek istedi.

“İnsanların ilgisini çok yoğun görüyorum”

Direksiyon başında konuşan AK Parti Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu, “Çok güzel ve rahat. İçerisi ferah. Ben Togg’un Gemlik’teki açılışına katılmıştım. Oturma fırsatı bulmuştum. Şimdi böyle Şişli’nin yollarındayız. Yerli ve milli otomobilimiz çok yakışmış. Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Etraftan insanların, gençlerin, hanımefendilerin, beyefendilerin ve çocukların ilgisini çok yoğun görüyorum. Herkes bir Togg sahibi olmak istiyor. Ne kadar güzel” şeklinde konuştu.

“Sıramız gelirse bizim de olacak”

Tam bir aile arabası olduğunu ifade eden Sıvacıoğlu, “Sıramız gelirse bizim de olacak. Özellikle elektrikli araç anlamında destekliyorum. Artık enerjinin bu şekilde kullanılması lazım. Diğer türlü egzozun zararları var. Ben de bir doktorum. Kapalı otoparkta arabanızı çalıştırdığınızda genziniz tıkanıyor. Bunda öyle bir şey yok. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

“Almayı düşünüyorum”

Togg’a binen vatandaşlardan Cavit Kaygusuz, “Togg’a bindim, çok iyi buldum. Donanımlı bir araç. Almayı düşünüyorum. Devletimize milletimize hayırlı olsun. Özellikleri çok iyi, son sistem” ifadelerine yer verdi.

“Kullanımı da çok güzel”

Togg ile gezme imkanı bulan Sefer Başaran, “Böyle güzel bir araba ürettiği için Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyoruz. Kullanımı da çok güzel. Başkanımız bizi bindirdi. Araçla biraz gezdik. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.