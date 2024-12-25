Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'nın koordinasyonunda ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın saha yönetiminde düzenlenen tatbikat, İSU Genel Müdürlüğü'nün ana hizmet binasının yakınında, yıkılacak olan ek hizmet binasında yapıldı. Tatbikata, kentteki afet ve acil durum alanlarında faaliyet gösteren 36 kuruluş ve 500 kişi katılım sağladı.

Afet İşleri Dairesi Başkanlığı’nın İSU Genel Müdürlüğü ile yaptığı protokol kapsamında kullanılan binada, katılımın yoğun olmasından dolayı aynı anda birden fazla arama kurtarma ekibinin çalışacak olmasına göre risk değerlemesi yapıldı. Senaryo Büyükşehir İtfaiyesi ve AFAD tarafından İSG standartlarına göre oluşturuldu. Binanın statik durumu Yapı Kontrol Dairesi tarafından kontrol edilerek delme işlemlerinin yapılacağı alanlar belirlendi.

Tatbikat, UMKE ile Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü arama kurtarma ekiplerinin de desteğiyle tamamlandı. Tatbikatın bir bölümü de Değirmendere sahilinde gerçekleştirilirken, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı su altı ve üstü arama kurtarma ekibi, deniz polisi, DESSAT, Nicomedia ve IHH su altı arama kurtarma ekipleri birlikteliğinde kurtarma senaryosu başarıyla icra edildi.