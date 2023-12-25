Doğada sivrisinekler birden yok olsa insanlığın başına neler gelirdi merak ettiniz mi? Bu yazımızda sizlere sivrisineğin yok olması durumunda doğada oluşacak değişimler hakkında bilgi vereceğiz.

Sivrisinekler yaz aylarında ortaya çıkarak insanları oldukça fazla çıldırtıp uykusuz bırakmaktadır. Sivrisineklerin doğadaki yerleri ne olmaktadır? Sivrisinekler birçok hastalığı insanlara taşımaktadır. Dünya genelinde sivrisinekler, birçok hastalıkları insanlara taşıyarak büyük bir sağlık sorunlarını ortaya çıkarıp maddi yönden zararlar vermektedir. Oysa, sivrisinekler olmasaydı? Doğa bu soruyu uzmanların önüne getirerek bazı şaşırtıcı bilgiler ortaya çıkmasına neden oldu.

Sivrisineklerin yok olması ne gibi sonuçlar çıkartır?

Dünya genelinde yaklaşık 4 bine yakın isimler halinde sivrisinek türü bulunur. Genel olarak her kıtada yaşamaktadır. Bu nedenle çok sayıda ekosistemde önemli yerleri bulunur. Bilimci Jittawadee Murphy’e göre dünya gezegeninde 100 milyon senedir varlıklarını sürdürmektedirler. Sivrisineklerin yok olması demek, avcısı olmayan yırtıcı hayvan ve tozlaştırıcı görevi olmayan bir bitkiye bırakabilir. Yani doğanın dengesi bozulur. Sivrisineklerin yok olduğu bir senaryoda Örümcekler, böcekler, Kertenkele ve kurbağ besin kaynaklarını kaybederler.

Sivrisinekle beslenen birçok kuş nesillerini devam ettirmeleri nedeniyle sivrisinekler yok olursa başka böcekleri yemek zorunda kalacaklardır. Yarasalar, genel olarak güve ile beslenmektedirler. Yarasaların bağırsak içeriklerinin % 2’sinden azı sivrisineklerden oluşmaktadır.

Hayvanların Göç Yolları Değişebilir

Sivrisinekler, ren geyiklerinin sürüsünden yani sürü içerisinde bulunan her hayvandan günlük 300 mililitre kan emer. Sivrisineklerden kaçmak için ren geyikleri yollarını değiştirirler. Göç yolları değiştiği vakit, ren geyiklerinin göçleri sırasında dikenleri yemeleri, kurtların beslendiği ve toprağı ezmesi ile ekolojinin değişmesinde yararı olurken, yollarını değiştirmeleri durumunda olumsuz sonuçlar meydana gelir. Sivrisineklerin larvaları yok olması durumunda, binlerce balık çeşidi beslenme şekillerini değiştirmek zorunda kalacaktır.

Bitkilerin Büyümesi Olumsuz Olarak Etkilenir

Sivrisinekler sulak yerlerde bulunan böcekler, bakteriler ve protoza gibi mikroorganizmalar ile beraber yaşarlar. Diğer böcekler su içerisinde öldükleri için, sivrisineğin larvaları bunlarla beslenir ve bitkiler için azot üretirler. Bu nedenle sivrisineklerin ortadan yok olması demek diğer bitkilerinden olumsuz yönde etkilenmesine neden olacaktır. Sivrisineklerin olmaması durumunda binlerce bitki türünde tozlayıcılar olmaz.