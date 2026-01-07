Başkan Balakuş yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Son günlerde gündemde yer alan olaylar, şahsım ve ilçe teşkilatımızda büyük bir teessür yaratmıştır. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mustafa Bozbey’e gerçekleştirilen çirkin saldırının hiçbir açıklaması yoktur. Halk ile bir görüşme gerçekleştirilmesi sırasında fiili olarak gerçekleştirilen bu saldırının sorumluları, hukuken gereğince cezalandırılmalıdır. Kendisine geçmiş olsun temennilerimizi iletiyor, bu tür hadiselerin gelecekte hiçbir siyasi aktör için tekrarlanmamasını diliyoruz.

Aynı şekilde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsına ve makamına yönelik, Yunan siyasetçi Kranidiotis tarafından paylaşılan tehdit içerikli, yapay zeka ile hazırlanmış görüntülerin servis edilmesini esefle kınıyoruz. Bilinmelidir ki iktidarı ve muhalefeti ile Türkiye Cumhuriyeti bir bütündür. Yıllardan beridir Türkiye, iç problemlerini yine kendi içerisinde çözmüştür ve çözecektir. Milletimiz ve devletimiz bu düsturla hareket etmektedir. Bu ülkede, kendilerinin de yakından bildiği üzere, bir devlet başkanının alıkonulması yürek isteyen, imkansız bir durumdur."