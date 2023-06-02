Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yaz ayının yüzünü göstermesiyle birlikte, yerli ve yabancı turistleri, başta Soğanlı Vadisi olmak üzere turistik ve tarihi bölgeleri ile turizm cenneti olan Kayseri’ye davet etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Her taraftan tarih fışkıran bir açık hava müzesi konumunda olan Kayseri’de turizmin hemen her türüne rastlanıldığına vurgu yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu bölgelerden en önemlisi Soğanlı Vadisi’ne dikkat çekti.

Başkan Büyükkılıç, yaz ayının yüzünü göstermesiyle birlikte, yerli ve yabancı turistleri, tarihi güzelliğiyle, coğrafyasıyla çok güzel bir turizm potansiyeline sahip Soğanlı Vadisi’ne davet ederek, “Kuş sesleri eşliğinde güneşin doğuşunu izlemek, mükemmel peri bacaları manzarası ve sıcak hava balonlarının eşsiz buluşmasını görmek için sizleri Soğanlı Vadisi’ne bekliyoruz” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’de Soğanlı Vadisi’nin yanı sıra Erciyes Kayak Merkezi ve Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, Kapuzbaşı Şelalesi, Koramaz Vadisi, Aladağlar-Hacer Ormanları, Kültepe Kaniş-Karum, Kayseri Kalesi, medrese ve müzeler, Cumhuriyet Meydanı, Kapalı Çarşı ve tarihi camiler gibi tarihi ve doğal güzelliklerden kaynaklı çok çeşitli gastronomi ve kültür değerleri olduğunu ifade etti.

Büyükkılıç, bacasız sanayi olarak nitelendirilen ve şehirlerin gelişmesinde önemli bir rol üstlenen turizmden elde edilen faydayı daha da arttırmak niyetinde olduklarını ve bu anlamda yerel yönetimler olarak üzerlerine düşenin fazlasını gerçekleştirmek gayretini gösterdiklerini sözlerine ekledi.