SU TESİSATLARI VE SAYAÇLARDA DONMA RİSKİ!

Bursa genelinde etkili olması beklenen soğuk hava koşulları nedeniyle su tesisatları ve sayaçlarda donma riski bulunmaktadır.
Olası arıza ve su kesintilerinin önüne geçilebilmesi için;

  • Bina içi ve dışındaki su borularının soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde korunması,
  • Açıkta bulunan su sayaçlarının, sayaç okumasını engellemeyecek biçimde uygun yalıtım malzemeleriyle izole edilmesi,
  • Donma ihtimaline karşı tesisatların düzenli olarak kontrol edilmesi önemle rica olunur.

Alınacak basit önlemlerle hem su kayıplarının hem de mağduriyetlerin önüne geçilebilir.

