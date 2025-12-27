SU TESİSATLARI VE SAYAÇLARDA DONMA RİSKİ!

Bursa genelinde etkili olması beklenen soğuk hava koşulları nedeniyle su tesisatları ve sayaçlarda donma riski bulunmaktadır.

Olası arıza ve su kesintilerinin önüne geçilebilmesi için;

Bina içi ve dışındaki su borularının soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde korunması,

Açıkta bulunan su sayaçlarının, sayaç okumasını engellemeyecek biçimde uygun yalıtım malzemeleriyle izole edilmesi,

Donma ihtimaline karşı tesisatların düzenli olarak kontrol edilmesi önemle rica olunur.

Alınacak basit önlemlerle hem su kayıplarının hem de mağduriyetlerin önüne geçilebilir.