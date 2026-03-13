Bu doğrultuda Nilüfer ilçesine bağlı 23 Nisan ve Altınşehir mahallelerinden geçen Ayafatma Deresi'nde kapsamlı bir temizlik çalışması yürütülüyor. BUSKİ ekipleri tarafından yaklaşık 3 kilometrelik güzergahta sürdürülen çalışmalarda, dere yatağında biriken çamur, yabani ot ve çeşitli atıklar iş makineleri yardımıyla temizleniyor.

Periyodik olarak gerçekleştirilen temizlik çalışmalarıyla, dere yatağındaki su akışının sağlıklı şekilde sürdürülmesi hedeflenirken, bahar aylarında yaşanabilecek su taşkınlarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Çalışmaları yürüten BUSKİ ekiplerine kolaylıklar dileyen 23 Nisan Mahallesi Muhtarı Sevda Bayraktar ile Altınşehir Mahallesi Muhtarı Melahat Şanal, mahalle sakinleri adına memnuniyetlerini dile getirdi. Muhtarlar, bölgenin sağlığı ve güvenliği için büyük önem taşıyan temizlik seferberliğinden dolayı Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.