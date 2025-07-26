Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Osmaneli ilçesinde çıkan yangın felaketi ile ilgili olarak, "Bu zorlu süreçte elini taşın altına koyan tüm hemşerilerimize yürekten teşekkür ediyorum, birlikte güçlüyüz" açıklaması yaptı.

Yangın sahasında görev yapan kahraman personellere moral ve ihtiyaç desteği sağlamak amacıyla Söğüt Belediyesi tarafından araçlar bölgeye yönlendirildi. Yardım aracında su, ayran ve yiyecek gibi temel ihtiyaç malzemeleri yer alıyor. Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, yaptığı açıklamada, "Bu zorlu süreçte elini taşın altına koyan tüm hemşerilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Birlik ve dayanışma içinde olursak üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yok. Birlikte güçlüyüz" dedi.