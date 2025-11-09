Bilecik’in Bayırköy Belde Belediyesi, vatandaşların sağlıklı yaşam alışkanlıklarını desteklemek amacıyla düzenlenen Fitness Kursu’nu tamamladı. Kursun kapanışında gerçekleştirilen sertifika törenine Belediye Başkanı Aykut Dilsiz de katılarak, kursiyerlere belgelerini takdim etti.

Başkan Dilsiz, etkinliklerin vatandaşların boş zamanlarını verimli şekilde değerlendirmeleri ve sosyal dayanışmanın güçlenmesi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Önümüzdeki dönemlerde benzer kurs ve etkinliklerin devam edecek" dedi.