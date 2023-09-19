Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde sokak köpeğinin kovaladığı bisikletli çocuk kaldırımda yürüyen yayaya çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

4 Eylül günü meydana gelen olayda, bisikletiyle kaldırımda ilerleyen çocuk, sahipsiz köpeğin kovalaması neticesinde panikleyerek kaçmaya başladı. Kaldırımda hızlanan çocuk, yolun karşısına geçmeye çalışan 45 yaşındaki Selim P.’ya çarparak savruldu. Sinyalizasyon ışıklarına çarparak yere düşen ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Selim P. için olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Meydana gelen olay ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sokak köpeğinin çocuğu kovalaması ve çocuğun yaya çarpması yer alıyor.