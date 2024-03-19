Bursa’da bir temizlik görevlisi, yanına gelen sokak köpeğinin sırtını elindeki süpürge ile temizledi. Yüz gülümseten anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi’nde görevini yerine getiren Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı personelin yanına bir sokak köpeği geldi. Sokak köpeği ile bir süre dolaşan ve arkadaş olan temizlik görevlisi, elindeki süpürge ile köpeğin sırtını hem kaşıdı hem temizledi. Temizlik görevlisi sokak köpeğini bir süre de sevdi. Yüzleri güldüren anlar, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.