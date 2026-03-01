İstanbul'daki İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğu'nda bayrak yarıya indirildi.

Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail tarafından İran'a yönelik gerçekleştirilen saldırıların ardından can kaybı yaşanırken, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'de İsrail-ABD saldırısında hayatını kaybetti. Hamaney'in hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde 40 gün ulusal yas ve 7 gün genel tatil ilan edildi. Alınan yas kararı kapsamında İstanbul'daki İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğu'nda bayrak yarıya indirildi.