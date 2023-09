TFF. 2. Lig Beyaz grupta mücadele eden Bursaspor, bu hafta evinde ağırladığı Ankaraspor’u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından gazetemize özel açıklamalarda bulunan Bursaspor Teknik Direktörü Nedim Vatansever, “Bu takıma güvenin, bize inanın” dedi.

İNŞALLAH BU GALİBİYET SERİSİ DEVAM EDER

Maçın ardından gazetemiz spor muhabiri İbrahim Uslu’ya özel açıklamalar yapan Bursaspor Teknik Direktörü Nedim Vatansever, "Oyuncularımın alınlarından öpüyorum. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz iyi mücadele ettiler, inanılmaz iyi bir galibiyet aldılar. Zaten onlara da dün akşam ve sabah yaptığımız toplantıda söylemiştim. Siz var olanı sahaya koyun, takdir Allah'ın dedim. Onlarda inanılmaz iyi mücadele ettiler. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum, çok güzel bir galibiyet oldu. Bursa halkı içinde çok iyi oldu. İnşallah bir moral olur, inşallah galibiyetlerin devamı gelir. Biz çok inanıyoruz çocuklara. Çokta seviyoruz onları, destekliyoruz. Yani Bursa halkı da inansın. Bu Bursa çocukları gerçekten bu işi başaracaklar. Başaracaklarını zaten gösterdiler. İnşallah da bu galibiyet serisi devam eder. İnşallah Nazilli deplasmanında da iyi olur, sonra Altınordu. İnşallah bir galibiyet serisi yakalarlar. Özgüvenleri de yerine gelir. İnşallah sonu güzel olur” dedi.

Maçı da değerlendiren Vatansever açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Gerçekten Ozan İsmail inanılmaz iyi bir performans gösterdi. Valla hocalarımızla konuştuk hafta içinde. Yani analizini de yaptık Ankaraspor'un. O tarafta Abdullah Tazgel'de gerçekten çok iyi bir oyuncu. Kerem'e çok iyi bir oyuncu ama biz hocalarla yaptığımız istişarede Ozan İsmail'e karar verdik. Ozan İsmail'e oranın hakkını verdi. Yani gerçek yeri olmamasına rağmen müthiş bir mücadele etti. Ona da ayrı parantez açmak lazım. Yani Ozan İsmail müthiş bir performans gösterdi. Teşekkür ediyorum ona da. Bu galibiyette baya bir eseri var onunda yani. Berat Altındiş’in sakatlığı var. Henüz doktorumuzla konuşamadık ama kötü bir şey olmaz inşallah. İnşallah tesise gidince tekrar konuşacağız. Güzel haber gelir ondan da. Çünkü bizim her oyuncuyla ihtiyacımız var gerçekten.”

BİZ BURSASPOR'UZ

Önümüzdeki hafta oynayacakları Nazilli maçıyla ilgili açıklama yapan Nedim Vatansever, “Bu çocuklar yani birlikte oynamayı öğrendiği zaman, birlikte mücadele etmeyi öğrendikleri zaman bu kulüp bu grupta yenemeyecekleri takım yok. Çünkü biz hani Bursaspor'uz. Bursapsor takımı bu ligin ağası da paşası da Bursapsor. Ama bu çocuklar gerçekten inanıyorlar. İyi de mücadele ediyorlar. Sezon başından beri gerçekten çok çalıştılar yani sıcak demediler. Ne dediysek yaptılar. Şimdi de meyvelerini toplama zamanı. İyi oynamaya devam edersek, iyi mücadele etmeye devam edersek bu şekilde oynarsak inşallah Nazilli'den de güzel bir sonuçla döneriz. Galibiyet serilerini devam ettirmek önemli olan. Bu ligde zaten seriyi yakaladığımız zaman üstlerle oynayabilirsin. İnşallah onu sağlarız. Biz özgüvenlerini yerine getirmeye çalışıyoruz çocukların. Onlarda inanıyor. Sağ olsunlar dinlediler. İyi de sonuç aldık. İnşallah devamı gelir.”

BU ÇOCUKLARA GÜVENSİNLER

Bursaspor taraftarlarına da seslenen Vatansever, “Gerçekten şunu söylemek isterim. Bu çocuklara güvensinler. Yani Bursa'nın çocukları. Ocağa kadar tahta kapalı. Transfer yapamıyoruz ve buradaki 28 tane oyuncumuz var. Bu 28 oyuncunun da her bir taraftara, her bir insana ihtiyacı var. Hani onların desteği çok önemli bizim için. Onlara inansınlar, güvensinler. İstediklerini de yapıyorlar çocuklar, gerçekten yapıyorlar. Söz dinliyorlar, efendiler. Bursa çocuğu bunlar. Bunların hepsi vakıf köyden çıktı. Çok karakterli çocuklar, müthiş bir karakter koydular ortaya ve hep beraber mücadele ettiler. İtirazı bile hep beraber gittiler. Yedek kulübesindeki oyuncuları zor tuttuk. Yani bu bir takım ruhunu öne çıkardılar. Takım ruhu da çok önemli. Bu çocuklarda da bu ruh var. İnanıyoruz, inşallah başarılı olacaklar” dedi.