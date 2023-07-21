Üniversiteler, insanoğlu var olduğu sürece de bilimin ve gelişmenin kaynağı olmaya devam edecektir. Peki, herkes üniversite okumalı mı? Sözü vatandaşa bıraktık, sokak röportajında tartışma çıktı!Esmanur GÜLBAHAR - Onur POLAT - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından sınavda yeterli puan ve sıralamaya ulaşamayan öğrenciler, yoğun bir stresin içine girdi.

Herkes üniversite okumalı mı sorusunu yönelttiğimiz sokak röportajında vatandaşlar, “Herkes üniversite okursa masa başı iş ister. Peki inşaatlarda kim çalışacak?" görüşünü savunan bir vatandaş, "Herkes okumamalı benim 5 çocuğum var ben onları okutmamayı tercih ettim. Okulu bitirenlere de asgari ücret veriyorlar. 4 yıl okuyup asgari ücret mi alacağım? Devlet her yeri üniversite yaptı, iş bulunamıyor.” diye konuştu.

“Herkes okumalı ama hangi üniversiteyi okumalı" diye soran bir başka vatandaş da, "Eli hangi mesleğe yatkınsa ona yönlendirirsek belki bir şeyler alırız. Ülkemizde üniversiteyi okuyunca işsiz kalınıyor. Diploma çalışmıyor, el çalışıyor. İş var ama meslek seçiliyor. Hükümet, okul okumak isteyen hangi öğrenciyi yolda bıraktı?” yorumunda bulundu.

Ortaokulu terk etitğini ifade eden genç bir vatandaş ise röportaj arasına girerek, “Bu ülke bana ne verdi? Devlet bana sahip çıktı mı? Atama olmuyor.” diyerek vatandaşa tepki gösterdi. Muhatabı ise ona “Ortaokulu terk edeni devlet nereye atasın?” sorusunu yöneltti.

https://youtu.be/RzblDMCnoIY