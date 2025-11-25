Tekirdağ’da sol şeritte seyreden motosikletlinin kamyonetle kafa kafaya çarpıştığı feci kaza kameraya yansıdı. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Salih Omurtak Caddesi üzeri Çeşme Durağı mevkiinde meydana geldi. Sol şeritte ilerleyen V.A.’nın kullandığı motosiklet, karşı yönden gelen L.M.A. idaresindeki kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonrası motosikletten düşen sürücü V.A. ve arkasında bulunan yolcu M.S.M. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kamyonet sürücüsü L.M.A., "Hiç durmadan geldiler, frene bile basmadan ‘güm’ diye vurdular" dedi.

Öte yandan feci kaza anbean kameralara yansırken kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.