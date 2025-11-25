Sultangazi Belediyesi tarafından kadınlara özel hazırlanan "Kız Çocuğu Bir İnci Hikayesi, Kendine Yolculuk ve Sağlıkta Hayatınızın Mimarı Olun" projelerinin lansmanı gerçekleştirildi. Deneyimleme alanları ve tanıtım atölyeleriyle projeler hakkında bilgi sahibi olan kadınlar, program kapsamında düzenlenen söyleşiye de yoğun ilgi gösterdi.

Sultangazi Belediyesi, kadının hayatını kolaylaştırmak adına birçok proje hayata geçiriyor. Bu kapsamda kadınlara özel hazırlanan "Kız Çocuğu Bir İnci Hikayesi, Kendine Yolculuk ve Sağlıkta Hayatınızın Mimarı Olun" projelerinin tanıtımı gerçekleştirildi. Sultangazi Belediyesi Nikah Sarayı’nda düzenlenen lansmana İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve eşi ve çok sayıda kadın katıldı. Salonda oluşturulan deneyimleme alanları ve tanıtım atölyelerinde kadınlar projeler hakkında bilgi aldı. Kadınlar ardından tanıtım konuşmaları ve video gösterimleriyle projelerinin detaylarını öğrendi. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun’un açılış konuşmasından sonra ise Sunucu Gazeteci ve Yazar Cansu Canan Özgen söyleşi gerçekleştirdi. Proje tanıtımına kadınlar yoğun ilgi gösterirken, deneyimleme alanlarında ise keyifli vakit geçirdi.

"Yaklaşık 1 yıldır faaliyet yürütüyoruz"

Program öncesi konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Kadının elinin değdiği her noktada onunla birlikte hayatın daha değerli olduğuna inanan Sultangazi olarak Kız Çocuğu Bir İnci Hikayesi, Kendine Yolculuk ve Sağlıkta Hayatınızın Mimarı olun adı altında 3 projemiz var. Yaklaşık 1 yıldır faaliyet yürütüyoruz. Burada Bir Kız Çocuğu İnci Hikayesi’nde tamamen kız çocuklarına yönelik onların meslek edinmelerine, onların hayata değerli bakmalarına yönelik çalışmalar yaptık. Orada meslek edindiler, kendilerini daha değerli hissettiler ve bir taraftan da ‘üreten kadın’ formuna dönüyor. Evde oturan değil hayata değer katan, kıymet katan ve evine de katkı sunan bir kadın profili bizim için önemli" dedi.

"3 tane proje hayata geçiyor"

3 projenin hayata geçirileceğini söyleyen Başkan Dursun, "Gerçekleştirdiğimiz projemiz, Kız çocuğu Bir İnci Hikayesi. Kendine yolculuk diye ikinci bir projemiz var. Kendine Yolculuk’ta da yine orada sağlığa yönelik, kendisini daha değerli hissettirebilecek ve sağlık alanında kullanmış olduğu çeşitli ürünlerde veyahut yapmış olduğu çeşitli ürünlerde kendisini çok daha değerli hissedebileceği kadın ve kız çocuklarımıza projeyi geliştirdik. Diğer projemizde Sağlıkta Hayatınızın Mimarı Olun. Sağlıklı beslenme, diyet şartları içerisinde nasıl bir aile içindeki kadın kendini değerli hissediyorsa diğer bireylere eşit, çocuklarına yansıyacak bir şekilde sağlıklı bir beslenmenin nasıl olacağına dair bir proje" şeklinde konuştu.