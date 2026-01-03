Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Somali’de bir uzay limanı kurulacağını duyurmuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise projenin ayrıntılarını açıklayarak, Türkiye ile Somali arasında imzalanan iş birliği anlaşması kapsamında, Somali’de Türkiye’ye tahsis edilen arazi üzerinde uzay limanı inşaatının başladığını belirtti. Bakan Kacır, “Fizibilite ve projelendirme çalışmalarımız tamamlandı; ilk etap yapım faaliyetleri başlamış durumda.” dedi.

Bakan Kacır, Somali’nin ekvatora yakın konumunun teknik avantajlar sağladığını ifade ederek, yapılan fizibilite çalışmaları sonucunda bölgenin uzay limanı yatırımı için en uygun yer olduğunu vurguladı.

Milli Uzay Programı çerçevesinde “Uzaya Erişim ve Uzay Limanı” hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmaların Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı ve diğer ilgili kurumların katkılarıyla sürdüğünü aktaran Kacır, şunları söyledi:

“Türkiye’nin bir uzay limanına sahip olması, ülkemizi uzay alanında bağımsız ve rekabetçi bir aktör konumuna taşıyacak. Bu yatırım, uydu fırlatma araçlarımızın tam bağımsız olarak uzaya gönderilmesine olanak sağlayacak, fırlatma teknolojileri alanında sürdürülebilir ve rekabetçi bir yerli sanayi ekosistemi oluşturacak. Roket motorları, yakıt teknolojileri, itki sistemleri, ileri teknoloji malzemeler, aviyonik ve yer destek altyapıları gibi kritik alanlarda kazanımlar kalıcı hale gelecek. Somali’de kurulacak uzay limanı, hem ulusal ihtiyaçlara hem de küresel ticari uzay pazarına hizmet verecek.”

Bakan Kacır, uzay limanının Türkiye için gelir üreten stratejik bir altyapı haline geleceğini ve Somali’nin kalkınmasına katkı sağlayacağını ifade etti. Somali’nin ekvatora yakın konumu, okyanus kıyısındaki yerleşimi, yıl boyunca fırlatmaya elverişli hava koşulları ve düşük hava-deniz trafiği yoğunluğu sayesinde fırlatma güvenliği ve verimliliği sağlanacağını belirtti. Bu coğrafi avantajların, Türkiye’nin küresel ölçekte rekabetçi bir fırlatma takvimi uygulamasına imkân vereceğini aktardı.

Kacır, Türkiye’nin bu yatırımla dünyada kendi fırlatma alanına sahip sayılı ülkeler arasına gireceğini vurgulayarak, “Dünyada çok az ülke bağımsız uydu fırlatma altyapısına sahip. Türkiye’nin bu ligde yer alması, teknolojik olgunluk, stratejik bağımsızlık ve küresel saygınlık açısından tarihi bir eşik oluşturuyor. Somali’de kurulacak uzay limanı, Türkiye’nin uzaya bağımsız erişimini sağlayacak, milli güvenliğini güçlendirecek, sanayi ve teknoloji kapasitesini derinleştirecek ve ülkeyi küresel uzay ekonomisinde üst lige taşıyacak stratejik bir kaldıraç olacaktır.” dedi.