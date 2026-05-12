Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'a, İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen törende 'Terörsüz Türkiye Onur Ödülü' verildi. Törende bir konuşma yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye'de terör meselesinin tamamen raflara kaldırılması, yok edilmesi konusunda önemli bir siyasi kararlılığı ortaya koymuştur' dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Üniversitesi tarafından düzenlenen 'İstanbul Üniversitesi Ödülleri 26'ya katıldı. Fen Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonunda düzenlenen ödül töreni Sanatçı Ferhat Göçer ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı sanatçılarının konseriyle başladı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a, İstanbul Valisi Davut Gül, Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, akademisyenler ve davetliler katıldı. Konserin ardından İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma gerçekleştirdi.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, TBMM Başkanı Kurtulmuş'a 'Terörsüz Türkiye' konusunda onur ödülü verileceğini söyledi. Konuşmasına devam eden İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, 'Bugün ilk defa takdim edilecek olan İstanbul Üniversitesi Onur Ödülü; hukuk devleti ve evrensel bir barış açısıyla değerlendirilmiştir. Bu bağlamda, Terörsüz Türkiye sürecinde gösterdiği güvenli katkılar göz önüne alınarak, üniversitemiz mezunu ve mensubu olan kıymetli devlet adamı, TBMM Başkanımız Prof. Dr. Numan Kurtulmuş Beyefendi'ye bu ödülü takdim edeceğiz' dedi.

'TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan teşekkür'

Onur ödülünü aldığı için teşekkürlerini dile getiren TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Özellikle bu ödülün gerekçesi olarak ortaya konan Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bütün siyasi partilerin katılımıyla oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'muzun çalışmaları dolayısıyla bu ödüle layık görülmüş olmam da benim için fevkalade büyük bir onur vesilesidir' dedi.

'Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye'de artık terör meselesinin yok edilmesi konusunda önemli bir siyasi kararlılığı ortaya koymuştur'

Terörsüz Türkiye süreciyle Türkiye'de artık terör meselesinin tamamen raflara kaldırılmasının hedeflendiğini söyleyen TBMM Başkanı Kurtulmuş, 'Bildiğiniz gibi cumhuriyetimizin ilk asrının en önemli sorunu olan Türkiye'deki terör meselesinin ortadan kaldırılması, tam manasıyla barışın, kardeşliğin, dayanışmanın tesis edilmesi ve Türkiye'nin demokratik standartlarının yükseltilerek Türkiye'de artık terör meselesinin tamamen raflara kaldırılması, yok edilmesi konusunda önemli bir siyasi kararlılığı Türkiye Büyük Millet Meclisi ortaya koymuştur. Yaklaşık 21 toplantı sonunda ortak bir metin oluşturularak bu konuda sadece bir Türkiye deneyi değil, bir Türkiye modeli dünyadaki çatışma çözümleri bakımından ortaya konmuştur. Bu çerçevede bu komisyon çalışmalarında emeği olan bütün arkadaşlarımıza, bütün siyasi partilerden arkadaşlarımıza da buradan teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Bu toplantılar boyunca Türkiye'nin her farklı kesiminden insanlar gelmiş; üniversitelerden, akademinin farklı yerlerinden, sivil toplum kuruluşlarından, Türkiye'nin farklı bölgelerinden insanlar gelerek bu sorunun nasıl çözülebileceğine ilişkin fikirlerini masaya koymuş ve büyük bir olgunlukla bu konu tartışılarak sonunda Türkiye'de çok nadir görülen bir şey gerçekleşmiş ve bütün siyasi partilerin ittifakla kabul ettiği bir rapor benimsenmiştir. Ümit ederim ki bu raporda ortaya konulan yol haritasının gereği olan adımlar atılır ve Türkiye'de artık terör tamamen geride kalır ve Türkiye kendi gelişme istikametinde hızlı adımlarla yoluna devam eder' ifadelerini kullandı.

'İstanbul Üniversitesi'nin bundan sonraki çalışma mücadelesinde üç temel konuyu odak noktasına alması gerektiği kanaatindeyim'

İstanbul Üniversitesi'nin bundan sonraki çalışmasında üç temel konuyu odak noktasına alması gerektiğini söyleyen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, '3 konuyu ifade ederek sözlerimi tamamlamak istiyorum. Bu çerçevede İstanbul Üniversitesi'nin bundan sonraki çalışma mücadelesinde ve mesaisinde üç temel konuyu odak noktasına alması gerektiği kanaatindeyim. Bunlardan birisi; insan onurunu merkeze koyan bilimsel hassasiyet. Tekraren söylüyorum; insan onurunu merkeze koyan bilimsel hassasiyet. Bundan asla taviz vermeden, adımlarımızda güçlü bir şekilde yolumuza devam etmemiz lazım. İkincisi; ilim mutlaka toplumsal faydayı büyütmek için ortaya konulmalıdır. Halktan kopuk, insanların geleceğine bir şey söylemeyen ve insanların sorunlarını çözme perspektifinden uzak bilimsel gelişmelerin de toplumsal faydayı sağlamayacağı açıktır. İkinci olarak da diyoruz ki mutlaka bilimsel çalışmalarımız toplumsal faydayı sağlamalı ve güçlendirmeli. Üçüncüsü ise küresel sorunlara karşı duyarlı bir şekilde olmak ve küresel sorunların çözümüne küresel cevapları hazırlama becerisine ve kapasitesine sahip olmak. İstanbul Üniversitemizin ve bütün iddialı üniversitelerimizin bu üç temel konuyu bilimsel çalışmaların odağına alması gerektiği kanaatindeyim. Bu vesileyle dünyanın bundan sonraki döneminde gerçekten her alanda sözü güçlü, gücü tesirli olan bir Türkiye'yi hep beraber oluşturacağız. Üniversitelerimizin bundan sonraki bu hedefte en etkin merkezlerden birisi olacağı aşikardır. Nasıl İstanbul Üniversitesi Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçişte ve Osmanlı'nın modernleşme sürecinde öncülük yaptıysa, bundan sonraki süreçte de dünyada yeni bir sözün, yeni bir paradigmanın, yeni bir çıkışın ortaya konulmasında da her alanda öncülük yapacak bir güce, kuvvete, kudrete ve birikime sahiptir' ifadelerini kullandı.

Program, konuşmaların ardından ödül takdimi ile sona erdi.