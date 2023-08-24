Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos ayı faiz kararını açıkladı. Kurulun Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında yapılan toplantıda, politika faizi yüzde 25'e yükseltme kararı alındı. Önceden açıklanan plan çerçevesinde, parasal sıkılaştırmanın adım adım güçlendirileceği ve para politikasının daha etkin hale getirileceği belirtilmişti.

Önceki beklenti anketinde yer alan 15 ekonomistin görüşüne göre, faiz oranlarında 100 ila 250 baz puan arasında bir artış bekleniyordu. Bu kapsamda, politika faizi için öngörülen aralık yüzde 18,50 ile yüzde 20,00 arasında yer aldı. Yıl sonu içinse politika faizi beklentileri yüzde 20 ile yüzde 30 arasında dağılım gösterdi.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması yüzde 26,50 olarak belirlendi. TCMB'nin açıkladığı faiz kararı, ekonomi çevrelerinde geniş bir beklenti aralığı içinde yer aldı ve kararın yılın geri kalanında ekonomik politikalara etkisi yakından izlenecek.