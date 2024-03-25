CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği öne sürülen ’para sayma’ görüntülerine ilişkin soruşturmada Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın Danışmanı Melih Morsümbül ile iş adamı Hüseyin Köksal’ın şoförü Servet Aydın ‘şüpheli’ olarak ifade verdi.

Sosyal medyada Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği öne sürülen ‘para sayma’ görüntülerine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespiti için re’sen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma çerçevesinde CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, CHP eski İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın eski basın danışmanı Can Poyraz, söz konusu binayı sattığı öne sürülen Ali Rıza Braka, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ve Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel ’şüpheli’ sıfatıyla Savcılığa ifade vermişti. 7 şüphelinin yanı sıra ayrıca, Braka’nın avukatı Gökhan Taşkapan’ın da bilgi sahibi olarak ifade verdiği öğrenilmişti.

Soruşturma çerçevesinde Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın Danışmanı Melih Morsümbül ile iş adamı Hüseyin Köksal’ın şoförü Servet Yıldırım da ‘şüpheli’ olarak Savcılığa ifade verdi.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın Danışmanı Melih Morsümbül ‘şüpheli’ olarak verdiği ifadesinde, ‘’Olay tarihinde Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç beni aradı, bulunduğu yere gitmemi istedi. Gittiğimde tanımadığım kişilerle yemek yiyordu, o sırada bana küçük bir çanta içerisinde bir miktar para teslim etti. Çanta içerisinde, kendisinin ve arkadaşlarının CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınması sürecinde başlatılan bağış kampanyası kapsamında yaptıkları, bağış paraları olduğunu söyledi. Çantayı açıp içerisinde ne kadar para olduğunu saymadım, sadece bana verdiği talimat üzerine çantayı alarak verilen adrese götürdüm. Tam hatırlayamamakla birlikte para çantasını il başkan yardımcısı Özgür Nas’a teslim ettim. Orada bana bu paranın il binasının satın alma sürecinde kullanılacağını söylediler. Paranın sayılması için tek başıma ofisten ayrıldım, paralar sayılırken konuşmalardan 200 bin lira civarı olduğunu duydum. Parayı teslim ettiğimi kanıtlayabilecek herhangi bir makbuz, belge veya senet vermediler. Zaten parayı benimle gönderen Belediye Başkanımız da benden bu şekilde bir talepte bulunmadı. Sadece verilen talimatı yerine getirdim. Paraların kaynağıyla ilgili herhangi bir bilgim ve dahilim yoktur. Belediye Başkan yardımcısı olmam nedeniyle verilen talimat üzerine sadece verilen para çantasını ofise götürdüm’’ şeklinde konuştu.

‘’İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü Serdal Taşkın’ı da tanımam. Hiçbir zaman bu kişiden çanta içerisinde veya başka bir suretle para teslim almadım’’

Şüphelilerden Servet Yıldırım ise ifadesinde, yaklaşık 12 yıldır iş adamı Hüseyin Köksal’ın şoförlüğünü yaptığını söyleyerek, ‘’Dosyada ‘tanık’ olarak ifadesi bulunan Hasan Hüseyin Şenyurt’u Bahçeşehir’den ortak arkadaşlarımız vesilesiyle yaklaşım 3-4 aydır tanıyorum. Kendisiyle samimiyetim yoktur. Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz isimli şahısları tanımam. Aynı zamanda İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü Serdal Taşkın’ı da tanımam. Hiçbir zaman bu kişiden çanta içerisinde veya başka bir suretle para teslim almadım ve bu paraları Yılmaz ve Keleş’e teslim etmedim. Şenyurt ifadesinde, benim konuşmalarımı kaydettiğini söylemiştir. Böyle bir ses kaydı varsa rızam dışında alınmıştır ve bir suçtur. Bu kayıtlarda para taşıdığımı söylemişim, beni töhmet altında bırakan bu ifadeler iftiradır. Hakkımda asılsız iddialarda bulunan Şenyurt hakkında ‘resmi belgede sahtecilik’, ‘cinsel istismar’ ve ‘cinsel taciz’ suçlarından açılmış davalar varken bu kişinin televizyona çıkarılarak itibar görmesini ve kendisini iş adamı olarak tanıtmasını anlamıyorum. Ben suçsuzum, kimseden para alıp başka yere teslim etmedim’’ ifadelerini kullandı.