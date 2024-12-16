Ancak, bu dijital dünyanın sağladığı kolaylıkların yanı sıra, bilinçsizce ve aşırı kullanımının beyin üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği giderek daha fazla araştırılmaktadır. Uzmanlar, sosyal medyanın beyin sağlığı üzerindeki gizli tehlikelerine dikkat çekiyor ve bu tehlikenin, "beyin çürümesi" olarak tanımlanan bir duruma yol açabileceğini vurguluyor.

Sosyal medya, sürekli uyarılar ve dikkat dağıtan içeriklerle beyin üzerinde büyük bir yük oluşturuyor. Özellikle sürekli yenilenen akışlar ve bildirimler, beynin odaklanma yetisini zayıflatıyor. Uzun süreli maruz kalma, beynin karar verme mekanizmalarını olumsuz etkileyebilir ve duygusal düzeni bozabilir. Araştırmalar, sosyal medya kullanımının kişiyi depresyon, kaygı ve yalnızlık gibi psikolojik sorunlara sürükleyebileceğini gösteriyor.

Bir diğer önemli konu ise, sosyal medyanın beyin üzerinde "dopamin salgılama" etkisi yaratmasıdır. Her beğeni, yorum ve paylaşımla gelen küçük ödüller, beynin ödül sistemini uyararak kişiyi daha fazla içerik üretmeye ve tüketmeye yönlendiriyor. Bu durum, bir bağımlılık halini alabilir ve kişinin sosyal medya kullanımı, günün çoğunu kapsayacak şekilde arttıkça, beyin bu tür uyarıcılara alışarak gerçek dünyadan kopabilir.

