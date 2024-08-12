Amerikan uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, 23 yeni Starlink uydusunu daha Dünya'nın alçak yörüngesine başarıyla yerleştirdi.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, uydu fırlatmalarına hız kesmeden devam ediyor. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, internet hizmeti sunmak amacıyla geliştirilen Starlink uydularını taşıyan Falcon-9 roketi, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden yerel saatle 06.37'de başarıyla fırlatıldı.

Fırlatmanın ardından, yeniden kullanılabilirlik özelliğine sahip Falcon-9 roketinin ilk aşaması, yaklaşık 8 dakika sonra Atlantik Okyanusu'nda konuşlandırılmış "A Shortfall of Gravitas" isimli insansız hava aracına iniş yaptı. Starlink uydularının ise yaklaşık 64 dakika içinde Dünya'nın alçak yörüngesine yerleşeceği duyuruldu.

Starlink uyduları, özellikle internet erişiminde zorluk yaşayan bölgelere geniş bant internet hizmeti sağlamak amacıyla geliştirilmiş durumda. SpaceX, bu proje dışında Falcon 9, Falcon Heavy, Dragon Kargo ve Starship gibi uzay araçlarıyla da dikkat çekiyor.