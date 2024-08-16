Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ‘Spor A.Ş. Bizim Mahallede’ etkinliği ile mahallelere konuk olarak, çocukların ve gençlerin hem spor dolu hem de eğlenceli vakit geçirmesini sağladı.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın gayret ve girişimleri neticesinde ACES Europe Derneği tarafından 2024 yılı Avrupa Spor Şehri ünvanı verilen Kayseri’de, Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki kurum ve kuruluşlarla halkın her türlü gereksinimlerine yanıt vermeyi sürdürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. ‘Spor AŞ Bizim Mahallede’ etkinliklerine bu yaz sezonunda da start verdi.

Bu kapsamda, Spor A.Ş. İldem ve Tuna Parkı’nda başta çocuklar ve gençler olmak üzere mahalle sakinleriyle birbirinden farklı sportif oyun alanları ve sahne gösterileriyle eğlenceli zaman geçirdi.

Büyükşehir Spor A.Ş. ile birbirinden farklı sportif oyun alanları ve sahne gösterileriyle spor dolu anlar yaşayan çocuklar, voleybol, okçuluk, canlı langırt, tırmanma duvarı, şişme yıkım oyunu, şişme basketbol, futbol dartı gibi spor ve oyunlarla nitelikli zaman geçirdi.

Vatandaşlar, herkesin faydalandığı etkinliklerden memnun olduklarını ifade ederken, bu tür faaliyetlerin her zamanki gibi çocuklara ve kendilerine çok büyük bir fırsat olduğunu kaydettiler.