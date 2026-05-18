İnegöl Belediyesi’nin Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde bu yıl 9’uncusunu düzenlediği Okullar Arası Spor Festivalinde heyecan sürüyor. 14 farklı branş ve 73 kategoride 80 okul, 600’ü aşkın takım ve toplamda 4 bini aşkın öğrenci, sporun birleştirici gücüyle buluşuyor. İnegöl’ün en kapsamlı spor organizasyonunda; basketbol, satranç, dart, güreş, spor tırmanış, oryantiring, bilek güreşi, okçuluk, atletizm, bocce ve kros müsabakalarının ardından masa tenisi turnuvası da tamamlandı.

MASA TENİSİNDE 57 OKULDAN 228 ÖĞRENCİ YARIŞTI

İlk günden itibaren büyük bir çekişmeye sahne olan 9. Okullar Arası Spor Festivalinde masa tenisi turnuvası Cuma günü yapıldı. Turnuvada; küçükler, yıldızlar ve gençler olmak üzere kızlar ve erkekler olarak 6 kategoride gerçekleştirildi. Küçük kızlar 5 takım, küçük erkekler 7 takım, yıldız kızlar 7 takım, yıldız erkekler 13 takım, genç kızlar 9 takım ve genç erkekler 16 takım olmak üzere toplam 57 okuldan 228 öğrenci yer aldı. Öğrenciler dereceye girmek adına kıyasıya bir mücadele sergiledi.

DERECEYE GİREN OKULLAR

Turnuva sonucunda küçük kızlarda; 1’inci Gaziosmanpaşa İmam Hatip Ortaokulu, 2’nci Bakyapı Hacı Ali Bakgör Ortaokulu, 3’üncü Organize Sanayi Bölgesi Ortaokulu, 4’üncü Doğa Koleji oldu. Küçük erkeklerde; Altınnesil Okulları 1’inci, Bakyapı Hacı Ali Bakgör 2’nci, Gaziosmanpaşa İmam Hatip Okulu 3’üncü ve İstaş Kentaş Ortaokulu 4’üncü oldu. Yıldız kızlarda; Kocatepe Ortaokulu 1’inci, Bakyapı Hacı Ali Bakgör Ortaokulu 2’nci, Zarafet Okulları 3’üncü, Hacı Sevim Yıldız-2 4’üncü oldu. Yıldız erkeklerde; Kocatepe Ortaokulu 1’inci, Kosova Koleji 2’nci, Bakyapı Hacı Ali Bakgör Ortaokulu 3’üncü, Altınnesil Okulları 4’üncü oldu.

Genç erkeklerde; 1’inci Okyanus Koleji, 2’nci Fen lisesi, 3’üncü Küçükçalık Anadolu Lisesi, 4’üncü Turgutalp Anadolu Lisesi oldu. Genç kızlarda da; 1’inci Okyanus Koleji, 2’nci Anadolu İmam Hatip Lisesi, 3’üncü Naire Çikayeva Anadolu Lisesi ve 4’üncü Turgutalp Anadolu Lisesi oldu. Masa tenisi branşı ödül töreni müsabakaların tamamlanmasının ardından gerçekleştirildi. Sporcular kupa ve madalyalarını teslim aldılar.