Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda İstanbulspor’u 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
58. dakikada Lokilo’nun sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Mehmet Yeşil’in kafa vuruşunda top direğin yanında auta çıktı.
69. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun pasta topla buluşan Emir Kaan Gültekin’in, ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Karacic’in müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti.
90. dakikada Belhanda’nın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Yusuf Sarı, bekletmeden içeri çevirdi. Kale önünde Gulbrandsen, boş kaleye yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. 0-2
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Ümit Öztürk xx, Bahtiyar Birinci xx, Samet Çavuş xx
İstanbulspor: David Jensen xx, Demeaco Duhaney xx, Mehmet Yeşil xx, Simon Deli xx, Ali Yaşar xx, Mahamadou Ba xx (Muammer Sarıkaya dk. 62 x), Eduart Rroca xx, Onur Ergün xx, Sindrit Guri xx (Florian Loshaj dk. 70 x), Jason Lokilo xx, Jetmir Topalli xx (Emir Kaan Gültekin dk. 62 x)
Yedekler: Alp Arda, Mirza Cihan, Valmir Veliu, Kerem Şen, Okan Erdoğan, Adi Mehremic, Michael Ologo
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Adana Demirspor: Goran Karacic xx, İsmail Çokçalış xx, Jorge Morel xx, Semih Güler xx, Kevin Rodrigues xx (Abdurrahim Dursun dk. 46 x), Furkan Soyalp xx (Younes Belhanda dk. 67 x), Badou Ndiaye xx (Benjamin Stambouli dk. 46 x), Yusuf Erdoğan x (Yusuf Sarı dk. 62 xx), Emre Akbaba xx, David Akintola xx (Samuel Nongoh dk. 79 x), Fredrik Gulbrandsen xx
Yedekler: Vedat Karakuş, Jovan Manev, Salih Kavrazlı, Mert Çetin, Gökhan İnler
Teknik Sorumlu: Daniele Russo
Goller: Emre Akbaba (dk. 35), Gulbrandsen (dk. 90) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Muammer Sarıkaya (İstanbulspor), Emre Akbaba (Adana Demirspor)