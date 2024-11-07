SUBÜ, Tes-İş Adapazarı Anadolu Lisesi bünyesindeki Spor Kulübünde yer alan ve YKS’ye hazırlanan üniversite adayı öğrencileri misafir etti.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan Tes-İş Adapazarı Anadolu Lisesi’nin ‘Spor Kulübü’ öğrencilerini misafir etti. Yaklaşık 40 öğrencinin yer aldığı ziyarette Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Dr. Orhan Yılmaz, öğrencilere SUBÜ hakkında genel bilgiler verirken daire başkanlığı olarak yerine getirdikleri görevlerden ve sportif faaliyetlerden bahsetti. Ayrıca üniversitenin öğrencilere sunduğu imkanlara ilişkin bilgiler paylaştı. Spor Bilimleri Fakültesi ziyaretinde Fakülte Sekreteri Ömer Alkaş üniversite adayı öğrencilere mihmandarlık etti. Öğrenciler ziyaret kapsamında SUBÜ Stüdyoları’nı, Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü’nü ve öğrenci toplulukları standını da gezdi.