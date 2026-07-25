Başkan Lokman Yurdigül, "Dün yaşanan Hamamlı Köyü’nde görev yapan din görevlimize yönelik gerçekleştirildiği iddia edilen hakaret ve fiziki saldırı hepimizi derinden üzmüş ve yaralamıştır. Din görevlileri; sadece camide namaz kıldıran insanlar değildir. Onlar, doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında milletimizin yanındadır. Bir yavrumuz dünyaya geldiğinde duasını yapan, nikâhta hayır dua eden, düğünde sevince ortak olan, hastalıkta şifa temennisinde bulunan, cenazede acıyı paylaşan, kısacası toplumun sevinç ve hüznünü omuzlayan fedakâr gönül insanlarıdır.

Böylesine kutsal bir vazifeyi yerine getiren bir din görevlisine hakaret edilmesi, hele ki fiziki şiddete maruz bırakılması asla kabul edilemez. Şiddetin hiçbir gerekçesi olamaz. Makamı, unvanı veya görevi ne olursa olsun, hiç kimsenin bir kamu görevlisini aşağılamaya, onurunu zedelemeye ve şiddet uygulamaya hakkı yoktur. Din görevlilerimiz, devletimizin ve milletimizin emanetini taşıyan, toplumsal huzur ve birlik için gece gündüz fedakârca çalışan insanlardır. Onlara yönelik her türlü saygısızlık, sadece bir kişiye değil; temsil ettikleri manevi değerlere ve toplumsal barışa da zarar vermektedir. Yaşanan bu üzücü olayın adli makamlarca en kısa sürede aydınlatılacağına ve sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılacağına olan inancımız tamdır. İnegöl Din Görevlileri Derneği olarak, görevini özveriyle yerine getiren tüm din görevlilerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor; Hamamlı Köyü’nde görev yapan kıymetli hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, benzer hadiselerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz. Saygılarımızla." dedi.