Kartal Belediyesi, 11 Temmuz 1995’te, Yugoslavya iç savaşı sırasında Ratko Mladic komutasındaki Sırp ordusunun Bosna-Hersek’in doğusunda bulunan Srebrenitsa’yı işgal ederek genç, yaşlı, çocuk, kadın, erkek demeden 8 binin üzerinde Boşnak sivili katledişinin 29’uncu yılı dolayısıyla, Kartal’da bir anma programı düzenliyor.

Anma programı kapsamında; 11 Temmuz Perşembe günü saat 19.00’da Kartal Meydanı’nda yer alan ve Gürcü heykel sanatçısı Jhon Gogaberishvili’nin eserleştirdiği Srebrenica Boşnak Soykırımı Anıtı’na çelenk konulacak.

Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı, Anadolu Yakası Bosna Sancak Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği ile Kartal Belediyesi’nin birlikte hazırladığı programa destek veren dernekler arasında; Bosna Sancak Trakya Rumeli Balkan Türkleri Derneği, Ümraniye Sancak Bosna Derneği, Adana Bosna Kardeşlik Yardımlaşma ve Kültür Derneği, Sivas Bosna Sancak Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Derneği, İzmir Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Rumeli Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi ile Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği yer alıyor. Srebrenitsa Boşnak Soykırımı’nda hayatını kaybeden canlar ve soykırımın dinmeyen acısı, 29. yılında anılacak.

Srebrenitsa Boşnak Soykırımı

Srebrenitsa Katliamı ya da Srebrenitsa Soykırımı 1991-1995 Yugoslavya İç Savaşı (Hırvatistan Savaşı ve Bosna Savaşı)’nda Sırp Cumhuriyeti Ordusu’nun Srebrenitsa’ya karşı giriştiği Krivaya ’95 Harekâtı esnasında Temmuz 1995’te yaşanan ve en az 8.372 Bosnalı’nın Bosna-Hersek’in Srebrenitsa kentinde general Ratko Mladiç komutasındaki ağır silahlarla donatılmış Bosna Sırp ordusu tarafından öldürülmesine verilen addır. Katliamda bir kısım kadın ve küçük yaşta çocuğun da öldürüldüğü, belgelerle kanıtlanmıştır. Sırp Cumhuriyeti Ordusunun dışında katliama "Akrepler" olarak tanınan Sırbistan özel güvenlik güçleri de katılmıştır. Birleşmiş Milletler Srebrenitsa’yı güvenli bölge ilan etmiş olmasına mukâbil 400 silahlı Hollanda barış gücü askerinin varlığı katliamı önleyememiştir.

Srebrenitsa katliami, II. Dünya Savaşı’ndan bu yana Avrupa’da gerçekleşmiş en büyük toplu insan kıyımı olması ve Avrupa’daki hukuksal olarak ilk kez belgelenmiş soykırım olması açısından da önem taşır.