Türkiye Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Platformu Başkanı Semiha Özek, Cumhurbaşkanı Danışmanı Oktay Saral ile yaptığı görüşmenin ardından, staj ve çıraklık sigortası mağdurlarıyla ilgili çözüm önerilerini içeren dosyayı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a ulaştırdı.Tarık ŞEKER / BURSA (İGFA) - Türkiye Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Platformu'nun hazırladığı dosyada, mağdurların yaşadığı sorunlar, bu ağduriyetlerin Türkiye’deki ara eleman sorununa olan etkileri ve çözüm önerileri detaylı şekilde yer aldı.

Mağdurlar, yıllardır devam eden mağduriyetlerine çözüm aradıklarını belirterek, taleplerinin daha önce Meclis gündemine geldiğini ancak somut adımlar atılmadığını vurguladılar.

Ara Eleman Sorunu Derinleşiyor

Sunulan dosyada, Türkiye’de giderek artan ara eleman açığına dikkat çekildi. Özellikle mesleki ve teknik eğitimin tercih edilmemesinin, işverenler açısından büyük bir sorun haline geldiği ifade edildi. Birçok işverenin yatırım yapmasına rağmen kalifiye işgücü bulmakta zorluk yaşadığı belirtilerek, mesleki eğitimin yeniden yapılandırılması gerektiği vurgulandı.

Dosyada ayrıca, meslek liselerinin ve çıraklık okullarının tercih edilme oranlarının oldukça düşük olduğu vurgulandı. Bu durumun en önemli nedenlerinden biri olarak, geçmişte bu okullardan mezun olan kişilerin sigorta mağduriyeti yaşaması gösterildi. Bu mağduriyetin gençlerin mesleki eğitimi tercih etmemesine yol açtığı, aynı zamanda düşük eğitim kalitesinin ve mezun olduktan sonra maaş beklentilerinin karşılanmamasının da bu tercihi olumsuz etkilediği belirtildi.

Çözüm önerilerinin ekonomik etkilerinin de alındığı dosyada, sigorta prim gelirleri ile SGK’ya yaklaşık 1 trilyon TL’nin üzerinde bir katkı sağlanabileceği öne sürüldü.

Türkiye’de de benzer uygulamaların devreye girmesi gerektiği vurgulanırkeni şu öneriler sıralandı:

Mağduriyetlerin Giderilmesi: Geçmişte sigorta mağduru olan çırakların ve stajyerlerin haklarının iade edilmesi.

Geçmişte sigorta mağduru olan çırakların ve stajyerlerin haklarının iade edilmesi. Tam Sigorta Girişi: Meslek liselerinde eğitim gören tüm öğrencilerin sigorta girişinin yapılması.

Meslek liselerinde eğitim gören tüm öğrencilerin sigorta girişinin yapılması. Yıpranma Hakkı: Mesleki okullarda okuyan öğrencilere, ağır işlerde çalışanlar gibi yıpranma hakkı verilmesi.

Mesleki okullarda okuyan öğrencilere, ağır işlerde çalışanlar gibi yıpranma hakkı verilmesi. Kariyer Planlaması: Meslek liselerinde okuyan öğrencilere kariyer planlaması yapılması.

Meslek liselerinde okuyan öğrencilere kariyer planlaması yapılması. Askerlik Teşviki: Meslek lisesi mezunlarının askerlik sürelerinin kısaltılması veya muaf tutulması.