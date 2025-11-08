Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada, "İyi oyunculardan kurulu rakibimize karşı değerli bir galibiyet aldık" dedi

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Göztepe, konuk olduğu Kasımpaşa’yı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, "Bizim adımıza gerçekten değerli bir galibiyet aldık. İyi oyunculardan kurulu, kaliteli bir hocaya sahip, iyi bir takıma karşı oynadık. 90 dakika disiplinimizi korumayı başardık. İlk yarı çok fırsat bulamadık ama ikinci yarı 4-5 net pozisyona girmeyi başardık. Kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Milli ara öncesi oynanan son maçımızı galibiyetle kapattığımız için mutluyum" diye konuştu.

"Arda, geldiği günden itibaren en iyi performansını sergiledi"

Genç sağ bek Arda Okan Kurtulan’ın performansı ve milli takım seviyesi hakkında sorulan soruyu da yanıtlayan Stoilov, "Arda, geldiği günden itibaren çok gelişti. Daha iyi olması gereken maçlar oldu. Bugün belki de geldiği günden itibaren en iyi performansını sergiledi. Konsantrasyonunu kaybetmemeli ve sıkı bir şekilde çalışmaya devam etmeli. Belki bir gün ben de Vincenzo Montella’yı arayarak, ’Elimde size uygun bir oyuncumuz var’ diyebilirim. Fakat henüz o seviyeye tam olarak geldiğini düşünmüyorum. Zamanla daha iyi olacağını düşünüyorum. Tabii bu her şeyden önce bu Vincenzo Montella’nın kararı olacak" ifadelerini kullandı.

"Beni sevdiklerini ve saygı duyduklarını biliyorum"

Maç sonu takımla birlikte kendisini de tribünlere çağıran sarı-kırmızılı taraftarlar hakkında da konuşan Bulgar teknik adam, "Bana saygı gösterdiler. Beni sevdiklerini ve saygı duyduklarını biliyorum. Ben de onları çok seviyorum. Ama ben sezon içinde teknik direktör olarak tribünlere gitmenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Sezon sonunda onların yanına gitmenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Burada yaptığımız tüm çalışmaları onlar için ve büyük Göztepe camiası için yapıyoruz. Sezon içerisinde yalnızca oyuncularımızın taraftara giderek kutlama yapmasının doğru olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.