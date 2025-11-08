Kasımpaşa Teknik Direktörü Şota Arveladze, Göztepe mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada, ilk yarı kontrolü elinde tutmayı başarmalarına rağmen ikinci yarıdaki performanslarıyla maçı kaybettiklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Göztepe’ye 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Şota Arveladze, "Birbirinden çok farklı iki devre oynadık. İlk devre oyun elimizdeydi. Çalıştığımız gibi uzun değil de kısa top oynayarak oyunu elimizde tutmaya çalıştık. Genel anlamda oyun bizim elimizde göründü. Fakat ikinci yarıda 5 dakikada maçı kaybettiğimizi söyleyebilirim. Uzun ve hava toplarında iyi olan bir rakibe karşı oynadık. Kalan maçları bu oyuncularla oynayacağız. Onları suçlamak istemiyorum. Çalışmaya devam ediyorlar. Maalesef bu sezon henüz maç kazanamadık. İyi rakiplere karşı oynadık evet ama maç kazanmak da önemli" açıklamalarında bulundu.