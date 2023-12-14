Bunlar Star Citizen sistem gereksinimleri (minimum)

Bellek: 16 GB Ekran Kartı: AMD Radeon R5 M330 İşlemci: Intel Core 2 Quad Q9000 Star Citizen Dosya Boyutu: 40 GB İşletim Sistemi: 64 bit sürüm Penceresi (Windows 7 hizmet paketi 1 (64 bit) veya üzeri)

Bunlar Star Citizen sistem gereksinimleri (Önerilen)

Bellek: 16 GB Ekran Kartı: AMD Radeon HD 7990 İşlemci: AMD Ryzen 5 1600 Star Citizen Dosya Boyutu: 40 GB İşletim Sistemi: Windows 7 (64-bit), Windows 8 veya 8.1 (64-bit) veya Windows 10 (64-bit)

Star Citizen nedir?

Keşif özgürlüğünü, savaşın heyecanını ve uzayda bir yaşam inşa etmenin benzersiz zorluğunu birleştiren bir evren hayal edin. Star Citizen, ister kargo nakliyecisi olarak yolunuza devam edin, ister uzayın enginliğini keşfedin, ister yasanın dışındaki bir yaşamı kazınıyor olun, oyuncunun eline nihai kontrolü verir; prosedürel olarak oluşturulmuş ve el yapımı bir karışımda gezinebilirsiniz. dünyalar ve çeşitli karakterlerle etkileşim.

Donwload: Star Citizen İndir Kategoriler: Aksiyon Simülasyonu Devasa Çok Oyunculu Star Citizen Çıkış Tarihi: 21 Ekim 2020

Star Citizen’ı Çalıştırabilir miyim?

Star Citizen sistem gereksinimleri, oyunu yüklemek için en az 40 GB boş depolama alanına ihtiyacınız olduğunu belirtir. Star Citizen oynamak için Intel Core 2 Quad Q9000’e eşdeğer bir minimum CPU’ya ihtiyacınız olacak. Oysa çalıştırmak için bir AMD Ryzen 5 1600 önerilir. Star Citizen için minimum bellek gereksinimi, bilgisayarınızda yüklü olan 16 GB RAM’dir. Oynayabileceğiniz en ucuz grafik kartı bir AMD Radeon R5 M330’dur. Ayrıca, Star Citizen’ı en yüksek ayarlarla çalıştırmak için bir AMD Radeon HD 7990 önerilir. Star Citizen’ı çalıştırmak için daha yüksek son donanım veya ayarların yapılması gerekiyor, çarpıcı grafiklere sahip iddialı bir oyun ama aynı zamanda dengesiz bir oyundur. Minimum AMD Radeon R5 M330’a gitmek önerilmez. Önerilen AMD Radeon HD 7990 ile Star Citizen ve eşdeğer NVIDIA GTX 980 için daha güvenli bir seçenektir. Ancak, özelliklerinin üzerinde herhangi bir şeyle daha yükseğe çıkmak hayatınızı kolaylaştırır.

CryTek motoru CPU için vergi alıyor ve kare hızını doğrudan etkiliyor, Intel Core 2 Quad Q9000 üzerinden önerilen AMD Ryzen 5 1600 hayal kırıklığını önleyecektir. Dört çekirdekli işlemci veya üstü, diğerlerine kıyasla olası bir gelişme anlamına gelir. AMD Ryzen 5 1600, Intel Core 2 Quad Q9000’in 2.0GHZ saat hızından çok daha yüksek olan 3.2GHZ taban saat hızından hız aşırtmaya da olanak tanır. Star Citizen için bir SSD gerekli değildir, ancak şiddetle tavsiye edilir ve yükleme tamamlandıktan sonra yükleme sürelerinin minimumda ve oyun hızının daha yüksek bir hızda tutulmasına yardımcı olur. Star Citizen çok yoğun RAM gerektirir, bu nedenle en az 16 GB olması önerilir, aksi takdirde SSD / HDD’nize fazla bellek girdiğinde oyun yavaşlar.

Ufukta Star Citizen Steam başlatılmadığında, doğrudan Roberts Space Industries’e gitmeniz ve oyunun çalışması için Star Citizen Launcher’ı kullanmanız gerekecek. Oyunu indirdiğinizde oyunu Steam koleksiyonunuza eklemek kolay olsa da. Sık sık Star Citizen yamaları var, bu yüzden oyun biraz hareketli bir ziyafettir, ancak geliştiriciler Donanım Spektrumu forumlarında iyi bir topluluk oluşturdular – grafik seçenekleri ve bir sürü çılgın kurulum hakkında destek bulacaksınız.

Proje 2012’de başlamış olsa da hala beta aşamasındadır ve resmi bir Star Citizen çıkış tarihi hakkında hala bir açıklama yok. Tarihin en çok finanse edilen oyunu olmasını engellemez!

Star Citizen Performans Rehberi

Star Citizen’da FPS’nizi geliştirmek mi istiyorsunuz? Bu oldukça zorlu bir oyundur, bu nedenle aşağıdaki adımlardan bazılarını deneyin.

V-Sync kapalıyken daha iyi Star Citizen performansı bulunmuştur. Bir güncellemeden sonra USER klasöründe bulunan gölgelendirici klasörünü silmek de sorunları çözebilir. Bunu yapmak için INSTALL FOLDER \ StarCitizen \ LIVE \ USER klasörlerine gidin ve “shaders” klasörünü silin. Seçeneklerdeki “Kromatik Sapma” kaydırıcısını 0’a çevirmek de performansı olumlu yönde etkileyebilir ve alınan görsellerin yalnızca küçük bir yönü olabilir. Star Citizen her zaman üst düzey donanımlarda en iyisi olacaktır, ancak sürekli güncellemeler ve henüz resmi olarak yayınlanmaması nedeniyle gereksinimler ve genel performans değişebilir. Star Citizen, 64 bit Windows sürümü (Windows 7 servis paketi 1 (64 bit) veya üstü) ve üzeri PC sistemi üzerinde çalışacaktır.