VALORANT sistem gereksinimleri oldukça basit gözüküyor.Bu güzel oyunu bilgisayarınızın çalıştıracağından şüphe duyuyorsanız, yanılıyorsunuz.Günümüz şartlarına göre ortalama bir sistem gereksinime sahip olan VALORANT , sistem gereksinimleri aşağıdaki gibidir:

VALORANT Minimum Sistem Gereksinimleri Kaç GB?

VALORANT oyununun Minimum sistem Gereksinimleri aşağıdaki gibidir:

İşlemci : Intel i3-370M

Bellek : 4 GB

İşletim Sistemi : Windows 7/8/10 64-bit

Ekran Kartı : Intel HD 3000

Depolama Alanı : 10 GB

VALORANT Önerilen Sistem Gereksinimleri Kaç GB?

VALORANT oyununun Önerilen sistem Gereksinimleri aşağıdaki gibidir:

İşlemci : Core i5-4460

Bellek : 4 GB

İşletim Sistemi : Windows 7/8/10 64-bit

Ekran Kartı : GTX 1050 Ti

Depolama Alanı : 10 GB

VALORANT Kaç GB Depolama Alanı İstiyor?

VALORANT herkes için yeterli seviye de uygun olabilecek bir depolama alanı kaplıyor.Oyunun yüklenmesi için istenilen depolama alanı 10 GB yer kaplamaktadır.

VALORANT Kaç GB Ram İstiyor?

VALORANT günümüz şartlarında oldukça düşük ram ihtiyacına sahip bir oyun.Oyunun düzgün oynanabilmesi için 4 GB Ram sahibi olmalısınız.

VALORANT Hangi Platformlarda oynanabiliyor?

Eğer VALORANT oynamak istiyorsanız aşağıdaki platformlardan birine sahip olmanız gerekir.İşte VALORANT oyununun çıktığı platformlar;