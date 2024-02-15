İnegöl’de 1. ve 2. Organize Sanayi Bölgesinde faaliyette bulunan Starwood Orman Ürünleri, yayınlamaya başlattığı personel ilanıyla sosyal medyada gündem oldu.

İnegöl’deki fabrikalarında çalıştırılmak üzere mühendis arayan firma, şehir dışından gelen ve başvurusu kabul edilmiş olan Mühendislere konaklamaları için yer temin edeceğini duyurdu. Kısa sürede yorum ve beğeni alan ilanda şu ifadelere yer aldı;

“Orman Ürünleri sektöründe büyümeye ve gelişmeye devam eden yolculuğumuzda firmamızın BURSA/İnegöl lokasyonlarının üretim bölümlerinde görevlendirilmek üzere ailemize katılmak isteyen,

• Orman Endüstri Mühendisliği

• Orman Mühendisliği

• Elektrik Mühendisliği

• Elektrik Elektronik Mühendisliği

• Endüstri Mühendisliği

• Makine Mühendisliği

• Kimya Mühendisliği

• Çevre Mühendisliği

• Kimyager

bölümü mezunu çalışma arkadaşları arıyoruz. Şehir dışından gelen, başvurusu kabul edilmiş olan Mühendislerimize konaklamaları için yer temin edilecektir.”

Kaynak: HABER MERKEZİ