İnegöl sanayisinin önde gelen markalarından olan Starwood Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yıldız İnegölspor yönetimini ziyaret ederek yeni sezon öncesi destek mesajı verdi.

İnegölspor’da tek liste ile gerçekleşen kongre sonrası başkanlığa seçilen Osman Sevim ve yönetimi, İnegölspor’da mali disiplini sağlayıp yeni gelir modelleri üretmeye çalışırken diğer yandan da ligde hedefleri olan bir takım kurmak için transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

İNEGÖLSPOR MARKASINA DESTEK VEREN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM

İnegölspor Başkanı Osman Sevim’de yönetim olarak yapılan çalışmalardan bahsederek ”İnegölspor’umuza yeni gelir modelleri için yoğun bir çalışma temposundayız. Yönetimiz ile birlikte İnegölspor’a yeni gelir modelleri üretmek için sürekli projeler üretiyoruz. Projelerimizi ince eleyip sıkı dokuyoruz çünkü hata yapma şansımız yok. İnegölspor çok kıymetli bir marka, bu markamıza değer veren katkı koyan herkese çok teşekkür ediyorum. Hüseyin beyin İnegölspor’umuza verdiği destek yadsınamaz. Sayın Hüseyin Yıldız’ı bundan sonra maçlarımızda onur konuğu olarak aramızda görmek istiyoruz. Nazik ziyaretleri için kendisine İnegölspor camiası adına teşekkür ediyorum ” Dedi.

İNEGÖLSPOR İNEGÖL’ÜN EN DEĞERLİ MARKALARINDANDIR

Ziyarette konuşan Starwood Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yıldız İnegöl çok hızlı büyüyüp gelişiyor ve iyi yerlere gidiyor. Sanayicilerimizin azmi İnegöl’ün büyümesinde önemli rol oynuyor. İnegölspor’un da artık hak ettiği yere yükselmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu yılki yönetimin yaptığı çalışmaları basın kanalı ile takip ediyorum. Tesislerin isminin Starwood tesisleri olarak değiştirilmesinden dolayı çok mutlu oldum. İnegölspor İnegöl ile özdeşleşmiş, İnegöl’ün en değerli markalarından biridir. Starwood olarak İnegölspor’a her konuda destek vermeye hazırız. Spora önem veren biri olarak bazı branş dallarında bende spor yapıyorum.

ARKADAŞLARIMIZIN HEYECANLARINI GÖRÜYORUZ

Üretilen projeleri ve yönetimdeki heyecanı gördüğünü ifade eden İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban “Burada gerçekten yeni bir hava yeni bir atmosfer yeni bir heyecan var. Ayağı yere basan ve kontrollü bir şekilde ilerleyen süreç başlattılar. Bende tabi bundan dolayı mutluyum. Çünkü İnegöl spor İnegöl’ün bir değeri diyoruz ama belediye başkanımız ya da milletvekilimiz ya da şehrin önde gelen insanları sahip çıkılsın deniyor. Burada gelir getirmek adına ne olabilir, buraya çok güzel bir tesis yapıldı, bu tesisin işletilmesinden şehrin takımının hedeflerine varmasına kadar tüm altyapı üst yapı ile ilgili güzel fikirler ile olgunlaşmalar var burada. Arkadaşlarımızı çok heyecanlı görüyorum açık konuşmak gerekirse bir fark ta görüyorum. Geçmiş dönemdeki arkadaşlarımız da heyecanlı idi ama bakın siz buraya bir adım attınız geldiniz ziyaret ettiniz. Ben Hüseyin beye onun nezdinde Mehmet beye çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun Mustafa beyde bize kontakları sağlıyor. İnegöl’e katkıları çok büyüktür. Orada sadece sunta MDF üretimi olarak düşünmemek lazım. Türkiye’nin en büyük meslek kampüsü İnegöl’de yapıldı. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum, bunlar çok kıymetli adımlar. En son millet bahçemizde destek oldular. Bunun dışında bizim bilmediğimiz birçok katkı ve destekler var. İnegölspor’a sahip çıkma konusunda ben ne zaman gittiysem elimiz boş dönmedim. Onlar sizin aslında baktığınız pencereden bakıyorlar. Profesyonel hareket etmek lazım alt yapıya önem vermek lazım. Bunlar bu şehrin çocukları, profesyonel topçu para kazanacak elbet ama biz alt planda ne yaptık bir sonraki sene transfer bütçesini düşürebildik mi bunları hesaplamak lazım. “ dedi.

Konuşmaların ardından İnegölspor Başkanı Osman Sevim, Starwood Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yıldız’a İnegöspor forması takdim ederken, İnegölspor’un alt yapı futbolcuları ise desteklerinden dolayı Hüseyin Yıldız’a çiçek takdim ettiler.