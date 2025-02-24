Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, su ve atık hizmetlerinde daha fazla tüketim yapıldıkça fatura bedelinin de artacağı yeni fiyatlandırma sisteminin 31 Aralık 2026 tarihinde devreye gireceğini açıkladı. Bakanlık, sistemin 31 Aralık 2024'te başlaması planlanırken, bu tarihin 2026'ya ertelendiğini duyurdu. Yeni düzenleme ile:

Su ve atık hizmetlerinde artan kullanım, daha yüksek bir faturaya yol açacak.

Çevre Temizlik Vergisi, katı atık toplama bedeli ve atık bertaraf bedeli tek bir kalemde tahsil edilecek.

Fazla su tüketenler ve daha fazla atık üretenler daha fazla ödeme yapacak.

Bu düzenlemenin ana hedefi, su israfını engellemek ve çevresel zararları en aza indirmektir.

‘Belediyeler bu gelirleri yalnızca su ve atık hizmetlerinde kullanacak’ Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği (TAYED) Başkanı Ali Rıza Öner, su faturalarındaki değişikliklerin detaylarını açıkladı. Öner, belediyelerin bu sistemden elde ettikleri geliri yalnızca su ve atık hizmetlerine harcayabileceğini belirtti. Ayrıca, bu bedellerin Belediye Meclislerinde kararlaştırılacağını ve su tüketimi arttıkça ek bedelin de artacağını ifade etti.

Öne çıkan başlıca detaylar:

Daha fazla su tüketenler daha yüksek ödeme yapacak.

Atık miktarı arttıkça fatura da yükselecek.

Elde edilen gelir sadece atık ve su yönetim hizmetlerinde kullanılacak.