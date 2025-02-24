Bu telefonların çoğu, o dönemde büyük bir popülerlik kazanmıştı; dolayısıyla evinizdeki bu modeller, ekstra gelir sağlamak için değerli bir alternatif oluşturabilir.

Bugün binlerce dolara satılan eski cep telefonlarının sıralaması

Motorola DynaTAC 8000x (1983)

Motorola DynaTAC 8000X, ticari olarak satışa sunulan ilk cep telefonu olarak tarihe geçmiştir. 1983 yılında piyasaya çıkan bu telefon, günümüz cihazlarıyla karşılaştırıldığında boyut ve ağırlık açısından oldukça farklı olsa da, teknolojik anlamda önemli bir dönüm noktasıydı. Dikdörtgen formu ve çıkarılabilir harici anteni nedeniyle "tuğla" olarak anılmaya başlandı.

Başlangıçta 3.995 dolara satılan Motorola DynaTAC 8000X, yalnızca 30 dakikalık konuşma süresi ve 8 saatlik bekleme süresi sunabilen bir pil kapasitesine sahipti. Bugün bu özellikler, oldukça demode olarak kabul ediliyor.

Buna rağmen, koleksiyoncular için DynaTAC 8000X, cep telefonunun evriminde önemli bir yer tutuyor. Bazı uzmanlar, cihazın iyi korunmuş bir şekilde saklanması durumunda değerinin 4.000 dolara kadar yükselebileceğini belirtiyor. Bu fiyat zaman içinde değişebilir, ancak tarihi önemi ve ikonik tasarımı nedeniyle değeri hala yüksek.

Birinci nesil iPhone (2007)

Apple'ın 2007 yılında piyasaya sürdüğü orijinal iPhone, mobil teknolojiye bakış açısını köklü bir şekilde dönüştürdü. Minimalist tasarımı, 3.5 inçlik dokunmatik ekranı ve ön yüzündeki tek fiziksel tuşu ile iPhone 1, modern akıllı telefonların temellerini atmış oldu. Bu cihaz, yenilikçi tasarımının yanı sıra, günümüz akıllı telefonlarının çoğunun temelini oluşturan iOS işletim sistemini de tanıttı.

Koleksiyoncular için iPhone 1, sıradan bir telefondan çok daha fazlasıdır; teknolojik devrimin simgesidir. Orijinal kutusunda açılmamış bir model, yakın dönemde yapılan bir açık artırmada 190.000 dolara kadar alıcı bulabiliyor.

Kullanılmış ve iyi durumda olan iPhone 1'ler içinse 1.000 ile 2.000 dolar arasında bir fiyat biçilebiliyor, bu da onu vintage teknoloji meraklıları için oldukça değerli bir koleksiyon parçası yapıyor. Zamanla artan talep ile ilk iPhone, gerçek bir koleksiyon eseri haline geldi.

Nokia 8110 (1996)

Ünlü Matrix filmindeki görüntüsü nedeniyle halk arasında "Neo'nun telefonu" olarak bilinen Nokia 8110, koleksiyoncuların en çok aradığı modellerden biri olmaya devam ediyor. Kavisli tasarımı ve kayan tuş takımıyla dikkat çeken Nokia 8110, aynı zamanda muz kabuğunu andıran yenilikçi açılma mekanizmasıyla da öne çıkıyordu.

1996 yılında piyasaya sürülen bu model, yalnızca benzersiz tasarımıyla değil, aynı zamanda 90'ların sineması ve pop kültürüyle olan güçlü bağları nedeniyle de büyük beğeni topladı. Bugün neredeyse her mobil cihazda bulunan kameraya sahip olmamasına rağmen, Nokia 8110 o dönemde sunduğu gelişmiş işlevsellikle oldukça talep görüyordu. Koleksiyoncular, iyi durumda bir Nokia 8110 için günümüzde yaklaşık 200 dolar ödeyebiliyor.

Nokia 7700 (2003)

2003 yılında piyasaya sürülen Nokia 7700, yenilikçi tasarımı ve gelişmiş özellikleriyle dikkat çekerken, pazarda yer bulamayan nadir cihazlardan biri oldu. Renkli ekranı, multimedya özellikleri ve streaming sinyalleri alma kapasitesiyle dönemin çok ilerisinde bir telefondu. Ancak tasarımı kullanıcılar tarafından pek beğenilmedi ve Nokia N-Gage'in (video oyunlarına yönelik ilk cep telefonu) başarısızlığının ardından, 2004 yılında bu modelin üretimi iptal edildi.

Nokia 7700'ı koleksiyoncular için özel kılan unsur, sınırlı sayıda üretilmiş olmasıydı. Yalnızca 20 adet üretilmiş olması, onu son derece nadir ve değerli bir parça yapıyor. Bugün, bu nadir modeller için koleksiyoncular, cihazın durumuna bağlı olarak 1.100 ila 2.500 dolar arasında bir fiyat ödemeye istekli.

Motorola StarTAC 130 (1996)

Motorola StarTAC gibi kapaklı telefonlar, 1990'larda büyük bir fenomendi. 1996'da piyasaya sürülen StarTAC 130 modeli, serinin en ikonik telefonlarından biri olarak kabul ediliyor. Kompakt ve katlanabilir tasarımıyla döneminin en popüler telefonlarından biri haline gelmişti. Küçük siyah beyaz ekranı ve sadece birkaç saat dayanabilen pili gibi sınırlı özelliklerine rağmen, StarTAC mobil telefonculuğun simgesi olarak öne çıkıyordu.

Bugün koleksiyoncular, iyi durumda bir Motorola StarTAC 130 için 450 dolara kadar ödeme yapmayı kabul ediyor. Bu model, şık ve nostaljik tasarımıyla diğer StarTAC modelleri gibi büyük ilgi görüyor.

Nokia Mobira Talkman (1984)

Nokia Mobira Talkman, Nokia'nın taşınabilir cep telefonu üretme yolundaki ilk adımlarından biriydi. 1984 yılında piyasaya sürülen bu cihaz, modern cep telefonlarına göre oldukça büyük bir tasarıma sahipti; boyutları 35 x 15 x 45 cm ve ağırlığı ise 5 kg’dı. Talkman, büyük boyutlarına rağmen dönemin yenilikçi özelliklerine sahipti ve içeri çekilebilen bir anten ile küçük bir ekran sunuyordu.

Başlangıçta yöneticiler için lüks bir seçenek olarak satışa sunulan bu telefon, günümüzde koleksiyoncuların ilgi gösterdiği bir parça haline geldi. İyi durumda bulunan bir Nokia Mobira Talkman, 800 dolara kadar alıcı bulabiliyor.