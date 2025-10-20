Başkan Bozbey, su kesintilerinin 3 günde bir devam edeceğini duyurdu.

BAŞKAN BOZBEY SU KESİNTİLERİNE 'DEVAM' DEDİ!

Bozbey, su kesintilerinin vatandaşları mağdur etmeden, belirli bir plan dahilinde gerçekleştirildiğini belirterek, "Evet, su kesintilerine 3 günde bir devam ediyoruz. Bu uygulama sayesinde her gün ortalama 50 bin metreküp su tasarrufu sağlıyoruz. Bu, kentimizin susuz kalmaması adına alınmış teknik ve zorunlu bir önlemdir" ifadelerine yer verdi.

"MAĞDUR ETMEDEN SU YÖNETİMİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Kesintilerin genellikle akşam 17.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında yapıldığını hatırlatan Bozbey, "Öğrencilerimizin ve hastanelerin olumsuz etkilenmemesi için zamanlamayı dikkatle belirliyoruz. Bu süreçte kimseyi mağdur etmeden su yönetimini sürdürüyoruz." dedi.

"HER DAMLA SUYUN KIYMETİNİ BİLMELİYİZ"

Bozbey, Çınarcık Barajı'ndan gelen suyun kent merkezine aktarılmasıyla birlikte önemli bir rahatlama sağlandığını, ancak kuraklık riskinin devam ettiğini vurgulayarak vatandaşlara tasarruf çağrısı yaptı:

"Her damla suyun kıymetini bilmeliyiz. Bu uygulama geçici ama gerekli. Bursa'yı susuz bırakmamak için birlikte hareket etmeliyiz."

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT