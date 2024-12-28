Etkinliğe 480 öğrenci katılarak sürdürülebilir yağmur hasadı sistemleri geliştirdi.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle Türkiye’de birçok il kuraklık felaketiyle karşı karşıya kaldı. Sanayileşme ile birlikte artan su ihtiyacıyla tarım alanları da nasibini aldı. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Erasmus+ K220-SCH Geleceğin Yeşil Tarım Girişimcileri Projesi çerçevesinde, Bursa İnovasyon Merkezi’nde düzenlenen ’STEM Yıldızları Mücadelesi’ yarışma etkinliği, büyük bir heyecanla gerçekleştirildi. 24-26 Aralık tarihlerinde yapılan etkinliğe, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinden 160 takım, toplamda 480 öğrenciyi bir araya getirerek sürdürülebilir yağmur hasadı sistemleri geliştirmelerine imkan sağladı. Katılımcılar, verilen malzemelerle ve belirli bir süre zarfında ekonomik, çevre dostu ve uygulanabilir yağmur suyu toplama sistemleri tasarlayarak, evsel ve tarımsal ihtiyaçlara yönelik çözümler geliştirdi. Projelerde, su israfını önlemek ve yağmur sularını yeniden kullanmak temel odak noktası oldu.

Yapılan etkinlikle, gençlerin STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) disiplinlerini kullanarak problem çözme becerilerini geliştirmelerine imkan tanırken, aynı zamanda takım çalışması ve girişimcilik gibi önemli becerileri de öne çıkardı. Katılımcılar, bilimsel düşünceyle gerçek problemlere çözüm aramanın mutluluğunu yaşadı.

Etkinlik sonunda, jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirmelerle her kademede ilk 20’ye giren takımlar belirlendi. Bu takımlar, farklı temalar üzerinde yeni problemlere çözüm üretmek için ikinci dönemde Bursa İnovasyon Merkezi’nde tekrar bir araya gelecek. STEM Yıldızları Mücadelesi, öğrencilere sürdürülebilir bir gelecek için ilham kaynağı oldu.