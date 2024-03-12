SUBÜ Bilimsel Yayınlar Koordinatörlüğü, dergi editörleri ve yöneticilerine yönelik ‘Bilimsel Dergilerin Uluslararası İndeksleme Standartları’ başlıklı eğitim düzenledi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Bilimsel Yayınlar Koordinatörlüğü, ‘Bilimsel Dergilerin Uluslararası İndeksleme Standartları’ başlıklı eğitim düzenledi. Eğitim, dergi editörleri ve yöneticilerine yönelik ‘kritik’ bilgiler sunarak üniversite dergilerinin performansını artırma hususunda kılavuzluk sağlamak gayesiyle gerçekleştirildi. Rektörlük Konferans Salonu’ndaki eğitimde Trakya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Levent Öztürk kendi deneyimlerini ve bilgi birikimini aktararak, yayın performanslarının artırılması noktasında rehberlik sağladı. Eğitimde dergi editörleri ve yöneticilerinin karşılaştığı zorluklarla baş edebilmeleri için pratik çözüm önerilerinde bulunuldu. Web of Science, Scopus ve benzeri uluslararası indekslerin süreçleri, başvuru aşamaları, değerlendirme ölçütleri ve süreç zaman çizelgeleri detaylı şekilde ele alındı.